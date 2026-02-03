紐約槍擊、謀殺案1月創歷史新低 市警總局歸功於1項計畫

我的頻道

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市警局將犯罪率下降歸功於其「冬季暴力減少計畫」。該計畫在夜間派遣多達1800名警員在33個分局轄區的64個區域，在公共住房和地鐵系統內巡邏；圖為騎警在曼哈頓中央公園執勤。(路透)
紐約市警局將犯罪率下降歸功於其「冬季暴力減少計畫」。該計畫在夜間派遣多達1800名警員在33個分局轄區的64個區域，在公共住房和地鐵系統內巡邏；圖為騎警在曼哈頓中央公園執勤。(路透)

紐約市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)2日表示，紐約市剛剛經歷了有史以來最安全的1月，槍擊案和謀殺案都降至新低。

上個月紐約市共發生40起槍擊事件，造成47人死傷，低於2025年年1月50起槍擊事件和2019年1月56人死傷的紀錄。全市謀殺案數量從去年1月的30起降至上個月的12起，這是市警局自1994年啟用CompStat追蹤罪案數據以來，在1月份錄得的最低紀錄。曼哈頓和史泰登島今年1月沒有發生任何凶殺案。

蒂池(Jessica Tisch)在一份聲明中表示，「今年第一個月，紐約市警察局的警員創下了有史以來槍擊事件、受害者人數和被謀殺人數的最低紀錄」，「這些結果表明，市警局正繼續致力於鞏固去年在公共安全方面取得的歷史性成就」。

紐約市警局將犯罪率下降歸功於其「冬季暴力減少計畫」。該計畫在夜間派遣多達1800名警員在33個分局轄區的64個區域，在公共住房和地鐵系統內巡邏。

紐約市警局將犯罪率下降歸功於其「冬季暴力減少計畫」。該計畫在夜間派遣多達1800...
紐約市警局將犯罪率下降歸功於其「冬季暴力減少計畫」。該計畫在夜間派遣多達1800名警員在33個分局轄區的64個區域，在公共住房和地鐵系統內巡邏；圖為警員在曼哈頓街頭執勤。(歐新社)
紐約市警局將犯罪率下降歸功於其「冬季暴力減少計畫」。該計畫在夜間派遣多達1800...
紐約市警局將犯罪率下降歸功於其「冬季暴力減少計畫」。該計畫在夜間派遣多達1800名警員在33個分局轄區的64個區域，在公共住房和地鐵系統內巡邏；圖為警員在曼哈頓街頭執勤。(路透)

市警察局稱，1月重大犯罪率總體下降了6.7%，其中入室盜竊案比去年同期下降了近30%，零售竊盜案下降了16%，搶劫案下降了近10%，重罪襲擊、重大盜竊和汽車盜竊等重罪案件同比均有所下降。

「零售盜竊案下降了16%，這令人驚嘆，我們改變了調查零售竊盜案的方式。我們不想看到牙膏被鎖在玻璃門後，也不想看到24小時開張的藥店關門」，蒂池說，「所以，零售盜竊實際上是一種模式犯罪。我們現在像調查模式犯罪一樣進行調查，而且我們對零售盜竊案的逮捕人數也有所增加」。

不過，今年1月捷運系統犯罪率有所上升，與2025年1月相比上升了6.1%；強暴案的報案率也上升了約6.5%，部分原因是紐約州擴大了強暴的定義；市警察局仇恨犯罪工作小組接獲的仇恨犯罪通報也從2025年1月的23起增加到上個月的58起，其中反猶仇恨犯罪占一半以上。

紐約市槍擊案和謀殺案今年1月創歷史新低。(本報檔案照片)
紐約市槍擊案和謀殺案今年1月創歷史新低。(本報檔案照片)

紐約市 槍擊 仇恨犯罪

