紐約嚴寒已14死 將再凍1周 恐破冰封最長紀錄

紐約已持續八天氣溫低於冰點，預計寒冷天氣仍將持續一周以上。圖為冰封的哈德遜河面。(美聯社)

紐約地區持續低溫天氣已持續超過一周，而根據天氣預報，最高氣溫低於冰點的嚴寒仍將持續至少一周，有望打破連續冰封時長的歷史紀錄。在如此極端天氣下，紐約市 已通報14例室外死亡事件，市府已宣布啟動一所新的取暖中心和多輛避寒巴士以幫助無家可歸者度過寒冬。此外，供暖基礎設施保障和清雪進度等事項也對新上任的曼達尼 (Zohran Mamdani)市府執政能力構成考驗。

據國家氣象服務局(NWS)，紐約地區2月1日出現低溫伴隨大風的寒冷天氣，最高風速達到每小時30至40哩。強風加劇了風寒效應，曼哈頓 中央公園氣象站當日監測到最高氣溫為華氏23度、體感溫度則低至華氏13度。氣象模型顯示，造成大風天氣的原因是一個氣旋正在大西洋中沿東海岸向北移動，由於低壓中心距離紐約海岸較遠，因此鋒面帶來的降雪主要出現在紐約外海以及新州和康州部分海岸地區。

預報顯示，風暴過後，紐約市2日將略微回暖，風力減小、天氣晴好、最高氣溫升至略低於冰點的華氏31度。這種天氣將維持至本周中後期，至周末前後再次降溫。根據歷史紀錄，中央公園氣象站連續低於冰點的最長周期是16天，而本輪已持續8天。如果未來一周內最高氣溫未能突破冰點，將有望打破這一紀錄。

市長曼達尼在1月31日的記者會上介紹，加上一名當日最新發現的死者，紐約市在本輪嚴寒天氣中已有14人命喪街頭，而當局的初步調查顯示，其中至少八起案件與死者身體失溫直接相關。市府宣布，位於曼哈頓上城的一所避寒中心從1日起開放，為無家可歸者提供住宿單間，此外，至少兩輛流動式暖氣巴士亦已被派至街頭巡迴收容露宿者。

由於一周前的暴雪過後，氣溫始終未超過冰點，導致市內大量積雪無法自行融化，市府已連續一周安排清潔工人輪班上崗。市府通報稱，現已清除6700萬磅積雪，但根據本報此前的報導，法拉盛等地的清雪工作進展不順，積雪成山導致公車站被封堵，市民上下車困難。此外根據新聞報導，布朗士部分地區1月31日出現自來水管爆裂、布碌崙(布魯克林)部分地區則出現供暖中斷故障。