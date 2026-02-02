我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普玩笑點名加拿大、格陵蘭成第51、52州 還有1國「可當53州」

世界最年輕總統？澳洲男14歲建國領薪水 領土比梵蒂岡還大

紐約嚴寒已14死 將再凍1周 恐破冰封最長紀錄

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約已持續八天氣溫低於冰點，預計寒冷天氣仍將持續一周以上。圖為冰封的哈德遜河面。(美聯社)
紐約已持續八天氣溫低於冰點，預計寒冷天氣仍將持續一周以上。圖為冰封的哈德遜河面。(美聯社)

紐約地區持續低溫天氣已持續超過一周，而根據天氣預報，最高氣溫低於冰點的嚴寒仍將持續至少一周，有望打破連續冰封時長的歷史紀錄。在如此極端天氣下，紐約市已通報14例室外死亡事件，市府已宣布啟動一所新的取暖中心和多輛避寒巴士以幫助無家可歸者度過寒冬。此外，供暖基礎設施保障和清雪進度等事項也對新上任的曼達尼(Zohran Mamdani)市府執政能力構成考驗。

據國家氣象服務局(NWS)，紐約地區2月1日出現低溫伴隨大風的寒冷天氣，最高風速達到每小時30至40哩。強風加劇了風寒效應，曼哈頓中央公園氣象站當日監測到最高氣溫為華氏23度、體感溫度則低至華氏13度。氣象模型顯示，造成大風天氣的原因是一個氣旋正在大西洋中沿東海岸向北移動，由於低壓中心距離紐約海岸較遠，因此鋒面帶來的降雪主要出現在紐約外海以及新州和康州部分海岸地區。

預報顯示，風暴過後，紐約市2日將略微回暖，風力減小、天氣晴好、最高氣溫升至略低於冰點的華氏31度。這種天氣將維持至本周中後期，至周末前後再次降溫。根據歷史紀錄，中央公園氣象站連續低於冰點的最長周期是16天，而本輪已持續8天。如果未來一周內最高氣溫未能突破冰點，將有望打破這一紀錄。

市長曼達尼在1月31日的記者會上介紹，加上一名當日最新發現的死者，紐約市在本輪嚴寒天氣中已有14人命喪街頭，而當局的初步調查顯示，其中至少八起案件與死者身體失溫直接相關。市府宣布，位於曼哈頓上城的一所避寒中心從1日起開放，為無家可歸者提供住宿單間，此外，至少兩輛流動式暖氣巴士亦已被派至街頭巡迴收容露宿者。

由於一周前的暴雪過後，氣溫始終未超過冰點，導致市內大量積雪無法自行融化，市府已連續一周安排清潔工人輪班上崗。市府通報稱，現已清除6700萬磅積雪，但根據本報此前的報導，法拉盛等地的清雪工作進展不順，積雪成山導致公車站被封堵，市民上下車困難。此外根據新聞報導，布朗士部分地區1月31日出現自來水管爆裂、布碌崙(布魯克林)部分地區則出現供暖中斷故障。

紐約市 曼達尼 曼哈頓

上一則

紐約新興詐騙 冒充沃爾瑪、亞馬遜來電 小心轉接假警察
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢
紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺
積雪未清引民怨 紐約市府：招聘緊急鏟雪臨時工

積雪未清引民怨 紐約市府：招聘緊急鏟雪臨時工
假車禍詐保險 紐約法官揭露行騙產業鏈

假車禍詐保險 紐約法官揭露行騙產業鏈

熱門新聞

紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55

超人氣

更多 >
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席
中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬