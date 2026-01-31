我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

違反最低時薪 紐約市府向3外賣平台討回519.5萬元

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市長曼達尼整肅追討外賣員最低時薪欠款，華人平台飯糰、熊貓外賣被判違規需向騎手賠付逾170萬元。(記者劉梓祁／攝影)
市長曼達尼整肅追討外賣員最低時薪欠款，華人平台飯糰、熊貓外賣被判違規需向騎手賠付逾170萬元。(記者劉梓祁／攝影)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市消費者與勞工保護局(DCWP)局長萊文(Sam Levine)，30日在皇后區宣布，市府已就外賣平台違反最低時薪規定案，向三家大型外賣平台成功追討超過519萬5000元的欠薪補償、民事罰款及相關賠償，惠及全市逾4萬9000名外賣騎手。當中，華人外賣平台飯糰外賣和熊貓外賣被裁定違規，合計向騎手賠付超過170萬元。

根據市消勞保局的調查結果，以上兩家公司與Uber Eats，在2023年12月至2024年9月期間，未依法向騎手支付取消訂單或行程所耗費的工作時間報酬，違反紐約市外賣員最低時薪規定。

曼達尼表示，案件最終達成和解，三個平台須向受影響騎手補發薪資並繳納罰款。其中，飯糰外賣需向285名騎手支付逾46萬8000元的欠薪，並繳納超過5萬2000元的罰款、熊貓外賣需向全市逾1000名騎手補發約106萬9000元欠薪，並繳納逾10萬6000元罰款，兩家平台均被認定在相關期間未按規定支付最低時薪。

同時，Uber Eats則需向全市超過4萬8000名騎手補發315萬元欠薪，並另繳35萬元罰款與連帶費用。調查同時發現，Uber Eats在部分訂單被取消後，使用自動化算法將並非因騎手過錯而取消訂單的騎手封禁帳號，切斷收入來源。作為和解條件之一，Uber Eats同意重新啟用在相關期間被錯誤停用的騎手帳號，受影響人數最多可達1萬人。

曼達尼指出，外賣騎手風雨無阻、日復一日地支撐著城市運轉，卻長期遭受大型平台的不公平對待。他強調，新一屆市府對剝削勞工行為「零容忍」，不僅要在言辭和訴訟上聲援工人，更要以實質行動糾正過往不公，並讓違法企業迅速、直接承擔後果。

萊文亦表示，此次執法行動不僅追回欠薪，更通過罰款與賠償向業界釋放明確信號，強調以壓低工資牟利的時代已經結束；且對部分騎手而言，帳號重新啟用意味著房租得以支付、家庭生計得以維持，具有實質性的生活意義。

針對處罰，熊貓外賣回應稱，已就紐約市於2023年實施的外賣員最低薪資規定，與紐約市消勞保局達成和解，相關事項已通過和解方式處理，並未經過司法裁決程序。熊貓外賣指出，在整個過程中，公司一直與監管機構保持建設性溝通，並持續審視及優化自身營運，以符合不斷變化的地方監管要求，該公司還強調，將繼續致力於支持外賣騎手，確保營運合規，並服務紐約市多元化的社區。

飯糰外賣官方則拒絕回應本報問詢。目前，騎手最低時薪為21.44元，4月起漲至22.13元。

飯糰外賣起源於加拿大，熊貓外賣則起步於英國，兩者分別在中國天津和杭州設有總部，負責算法、客服、市場和調派等職能。萊文表示，盡管其主要運營在中國，導致平台覺得可以矇混過關，但「只要他們在紐約做生意，就屬於我們的司法管轄範圍。」

熊貓外賣 紐約市 最低時薪

上一則

壓低價、封號、車禍不理… 華人平台遭指PUA高手

下一則

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

搶單求快、變相減薪...紐約華人騎手：中國模式摧毀身心

搶單求快、變相減薪...紐約華人騎手：中國模式摧毀身心
日本沒大熊貓了 最後一對已回到四川、入住雅安基地

日本沒大熊貓了 最後一對已回到四川、入住雅安基地
三甲醫院改飯店？多家推減脂餐、中藥奶茶等外賣 掀熱議

三甲醫院改飯店？多家推減脂餐、中藥奶茶等外賣 掀熱議
下單外賣時就須供小費選項 新規爭議多 Uber訴訟恐難贏

下單外賣時就須供小費選項 新規爭議多 Uber訴訟恐難贏

熱門新聞

紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
紐約市議員黃敏儀參觀Willets Point Commons住宅單位內部，了解不同房型配置。多數戶型配備全新洗衣、烘衣設備，提升住戶居住便利性。（記者許振輝╱攝影）

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

2026-01-24 06:15

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫