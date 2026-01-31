違反最低時薪 紐約市府向3外賣平台討回519.5萬元

市長曼達尼整肅追討外賣員最低時薪欠款，華人平台飯糰、熊貓外賣被判違規需向騎手賠付逾170萬元。(記者劉梓祁／攝影)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市消費者與勞工保護局(DCWP)局長萊文(Sam Levine)，30日在皇后區宣布，市府已就外賣平台違反最低時薪 規定案，向三家大型外賣平台成功追討超過519萬5000元的欠薪補償、民事罰款及相關賠償，惠及全市逾4萬9000名外賣騎手。當中，華人外賣平台飯糰外賣和熊貓外賣 被裁定違規，合計向騎手賠付超過170萬元。

根據市消勞保局的調查結果，以上兩家公司與Uber Eats，在2023年12月至2024年9月期間，未依法向騎手支付取消訂單或行程所耗費的工作時間報酬，違反紐約市 外賣員最低時薪規定。

曼達尼表示，案件最終達成和解，三個平台須向受影響騎手補發薪資並繳納罰款。其中，飯糰外賣需向285名騎手支付逾46萬8000元的欠薪，並繳納超過5萬2000元的罰款、熊貓外賣需向全市逾1000名騎手補發約106萬9000元欠薪，並繳納逾10萬6000元罰款，兩家平台均被認定在相關期間未按規定支付最低時薪。

同時，Uber Eats則需向全市超過4萬8000名騎手補發315萬元欠薪，並另繳35萬元罰款與連帶費用。調查同時發現，Uber Eats在部分訂單被取消後，使用自動化算法將並非因騎手過錯而取消訂單的騎手封禁帳號，切斷收入來源。作為和解條件之一，Uber Eats同意重新啟用在相關期間被錯誤停用的騎手帳號，受影響人數最多可達1萬人。

曼達尼指出，外賣騎手風雨無阻、日復一日地支撐著城市運轉，卻長期遭受大型平台的不公平對待。他強調，新一屆市府對剝削勞工行為「零容忍」，不僅要在言辭和訴訟上聲援工人，更要以實質行動糾正過往不公，並讓違法企業迅速、直接承擔後果。

萊文亦表示，此次執法行動不僅追回欠薪，更通過罰款與賠償向業界釋放明確信號，強調以壓低工資牟利的時代已經結束；且對部分騎手而言，帳號重新啟用意味著房租得以支付、家庭生計得以維持，具有實質性的生活意義。

針對處罰，熊貓外賣回應稱，已就紐約市於2023年實施的外賣員最低薪資規定，與紐約市消勞保局達成和解，相關事項已通過和解方式處理，並未經過司法裁決程序。熊貓外賣指出，在整個過程中，公司一直與監管機構保持建設性溝通，並持續審視及優化自身營運，以符合不斷變化的地方監管要求，該公司還強調，將繼續致力於支持外賣騎手，確保營運合規，並服務紐約市多元化的社區。

飯糰外賣官方則拒絕回應本報問詢。目前，騎手最低時薪為21.44元，4月起漲至22.13元。

飯糰外賣起源於加拿大，熊貓外賣則起步於英國，兩者分別在中國天津和杭州設有總部，負責算法、客服、市場和調派等職能。萊文表示，盡管其主要運營在中國，導致平台覺得可以矇混過關，但「只要他們在紐約做生意，就屬於我們的司法管轄範圍。」