華人受騙報案率低 州檢察長詹樂霞籲積極報告

州檢察長詹樂霞在媒體圓桌會上的反饋顯示，雖然跨國詐騙在紐約華人社區內活動猖獗，但至今仍未有足夠多的受害者向檢察長辦公室報告。(視訊會議截圖)

根據紐約州檢察長詹樂霞 (Letitia James)的反饋，雖然包括殺豬盤在內的詐騙行為在紐約華人社區內活動猖獗，但檢察長辦公室收到的投訴報告並不多；她鼓勵詐騙受害者積極報告，以便提供更充足的線索幫助執法當局調查。

詹樂霞27日舉辦社區媒體圓桌會議，聽取來自紐約各地方及少數族裔社區新聞機構的關切議題。根據本報此前的多項報導，殺豬盤、投資陷阱以及身分盜竊等詐騙活動近來在紐約華人社區內頻繁發生，專業人士亦呼籲受害者積極向聯邦、州檢察長、地方檢察官以及本地警方等執法機構報告。不過在被問及近來收到的有關詐騙的報案數量是否有所增多時，詹樂霞給出不置可否的回饋，表示她目前並未掌握詳細數據，也並未注意到相關報案數字出現顯著增長。

詹樂霞介紹，她的團隊近期剛剛幫助2800名主要來自紐約亞裔社區的受害者，從日產汽車經銷商手中爭取到了450萬元的賠償，這些經銷商被指控違法抬高價格、侵害消費者權益；檢察長辦公室還正在調查和起訴一起冒充移民 律師騙取移民申請者錢財的案件，部分受害者不僅損失了錢財，還因假律師提交了假文件而遭撤銷綠卡甚至強制遣返。不過，她所介紹的案件均屬本地欺詐，而當前在華人社區活動猖獗的詐騙，則據信多與盤踞在東南亞等地的國際詐騙集團 有關。

紐約州檢察長辦公室詐騙舉報熱線號碼為(800)771-7755。詹樂霞呼籲表示，辦公室在接收任何報告時，均不會詢問報告者的移民身分以及其他敏感個人信息，並會盡一切可能保護報告者的移民權益。