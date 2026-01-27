紐約強降雪創5年來新高 降逾10吋、奪7命 換邊停車暫停

原本的積雪加上被鏟至路邊的雪塊，在車輛周邊形成「雪牆」。(記者許君達／攝影)

紐約地區的強烈降雪天氣26日結束，其中紐約市 五區各氣象站測得平均降雪量超過10吋，突破五年來的最高紀錄。由於降雪和極端低溫，紐約市在剛過去的周末兩天共有七人喪生。根據氣象預報，紐約市及周邊郊區在未來一周內仍將持續低溫，周中後段最低氣溫還將進一步探底，逼近華氏0度。

本輪強降雪天氣始於25日凌晨，持續至當日夜間。根據紀錄，紐約市五區均有氣象監測站測得超過10吋的降雪量，而西部和北部降雪量更大。其中全市最高降雪量紀錄來自曼哈頓 北端的華盛頓高地(Washington Heights)，達14.9吋，與之相距不遠的布朗士富敦(Fordham)為13.5吋，位於全市最西南端的史泰登島胡格諾(Huguenot)監測站則測得降雪14吋。此外，曼哈頓中央公園也測得11.4吋的降雪量、布碌崙(布魯克林)的威廉斯堡12吋、皇后區白石鎮11.1吋。

降雪對紐約都會區的交通造成嚴重影響，其中新澤西運輸局(NJ Transit)停止了25日的全部公車和輕軌運營，當日午後也叫停了通勤鐵路服務；紐約大都會運輸署(MTA)雖維持了基本服務，但開行班次大幅縮減，且出現大規模延誤。至26日，紐、新兩州的公共交通陸續恢復服務，但當局仍提示市民預期出現延誤。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)說，在低溫積雪的情況下，地鐵露天線路的信號故障和道岔結冰是導致延誤的最大風險點，而路面公車則很可能由於積雪導致乘客上下車效率降低而出現延誤。紐約市清潔局26日已增派500人前往主要公車站和行人較多的路口手動鏟雪。此外，由於積雪，紐約市內26日至27日的換邊停車暫停。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)26日說，從24日至今，市內各地已報告發現七名死者的遺體，但他並未說明其中有多少人被凍死。此外，根據美國心臟協會(American Heart Association)的一項研究，過於用力的鏟雪可能導致心臟病 發作的風險上升，居民在清理自家積雪時最好保持動作輕緩，切忌過度發力，以免導致心臟病或受傷。