我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

暴雪來襲 紐約市公校26日關閉 改遠距教學

記者許君達╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約地區遭遇暴雪襲擊，公校宣布關閉，學生轉為遠距上學。(記者許君達╱攝影)
紐約地區遭遇暴雪襲擊，公校宣布關閉，學生轉為遠距上學。(記者許君達╱攝影)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)和市教育局長賽繆爾斯(Kamar H. Samuels)25日宣布，由於極端天氣，全市公立學校校園26日(周一)將關閉，轉為遠距教學。

紐約地區從25日凌晨6時許開始飄落雪花，而這樣的降雪天氣將持續至26日凌晨，估計總降雪量達8至12吋，部分區域和時段每小時即可降下2吋的雪。截至25日上午11時，紐約市內拉瓜地亞機場已降雪3吋、曼哈頓炮台公園(Battery Park)和布碌崙(布魯克林)貝瑞吉(Bay Ridge)降雪量也分別達到2.5吋和2.3吋，除雪花外，部分沿海地區還會出現凍雨加雪的惡劣天氣。由於氣溫遠低於冰點，冰雪難以融化，降雪帶來的影響將延續至26日。

為此，市府在26日關閉所有公立學校以及與公立學校共用校舍的特許學校，所有課後輔導、成人教育和其他校內活動亦全部取消，影響範圍共涉及超過1100所學校、50萬學生。擁有獨立校園的特許學校和私立學校可自主決定是否停課，家長須密切關注校方發布的通知。

當局介紹，各學校此前已對遠距教學所需的設備進行了普查，確認所有學生都已擁有可用的工具。教育局也與網路供應商進行了系統登入壓力測試，並擬定了突發狀況應對方案。學生在登錄系統時如遇技術問題，可聯繫學校或訪問selfservice.schools.nyc尋求支援。

曼達尼在25日的記者會上說：「我知道這對學生來說代表著什麼，所以我邀請他們用雪球砸我的臉。」

不過這樣的決定卻引起不少家長不滿，認為孩子們在下雪天就應該出門玩雪，創造冬天獨有的回憶，而不是坐在家中盯著電腦。

曼達尼25日宣布26日將關閉學校，不過學生仍須在家中遠距上課。圖為25日玩雪的兒...
曼達尼25日宣布26日將關閉學校，不過學生仍須在家中遠距上課。圖為25日玩雪的兒童。(記者許君達╱攝影)

公立學校 曼達尼 紐約市

上一則

槍證一等逾年 申請人轟審批長期拖延 議員挺提告市府

下一則

暴雪 外賣平台竟鼓勵騎手「衝單」 挨轟無視生命安危
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

芝城大雪 一夜近200起交通事故 航班也大量取消

芝城大雪 一夜近200起交通事故 航班也大量取消
官宣：暴雪來襲 紐約市公校26日關閉 轉為遠距教學

官宣：暴雪來襲 紐約市公校26日關閉 轉為遠距教學
疑因極寒天候影響 紐約市出現三死案例

疑因極寒天候影響 紐約市出現三死案例
去年紐約市法拍屋數 皇后區最多 布碌崙第二

去年紐約市法拍屋數 皇后區最多 布碌崙第二

熱門新聞

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

2026-01-20 07:15
南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名