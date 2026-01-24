去年紐約市法拍屋數 皇后區最多 布碌崙第二

我的頻道

記者許君達／紐約報導
紐約市2025年因屋主還不起房貸，導致房屋被沒收和法拍的案件總數達1588宗，僅次於2023年新冠疫情後的高峰期，其中皇后區數量最多。圖為皇后區的住宅社區。(記者許君達／攝影)
紐約市2025年因屋主還不起房貸，導致房屋被沒收和法拍的案件總數達1588宗，僅次於2023年新冠疫情後的高峰期，其中皇后區數量最多。圖為皇后區的住宅社區。(記者許君達／攝影)

數據顯示，2025年紐約市住宅因屋主付不起房貸而被銀行沒收和法拍的案件持續增加，僅比疫情結束的2023年歷史高點略低。在全市五區中，布朗士區法拍案增加最顯著，皇后區的總數則最多。

根據房產研究機構PropertyShark發布的報告分析，2025年紐約市共出現1588宗首次住宅法拍案，比上年增加8%。

法拍指的是房主因拖欠貸款等原因、被金融機構收回房屋贖回權，相當於房屋被沒收並法拍。紐約市房屋法拍案發生的歷史最高峰出現在2023年，當時新冠疫情剛結束，大量貸款購房者因資金鏈斷裂而繳不起房貸。

PropertyShark的分析師Eliza Theiss說，「紐約市的法拍市場在2025年升溫，盡管如此，卻仍略低於2023年的水平。2023年是紐約市不良資產市場在疫情後最為活躍的一年，共有1619起首次法拍案」。

在2025年的分區數據中，皇后區法拍案共587宗，居全市首位，布碌崙(布魯克林)460宗，位居第二，但與上年數字基本持平。曼哈頓法拍案總數為208宗，雖然不及皇后區和布碌崙半數，增幅卻達28%，是自PropertyShark於 2010年開始追蹤以來，該區法拍屋數量最多的一次；低收入人群較多的布朗士增幅更高，達到35%，顯示該區購房者斷供情況最為嚴重，也是全市法拍案增加的主要原因。

在五區中，僅史泰登島狀況略好，2025年共有139宗法拍案，不僅總數最少，增幅也最低。

從房型角度看，兩家庭住宅在全市所有法拍標的中占比最大，達540宗，占34%，比2024年增加12%。占比第二高的為一家庭住宅，總數507宗；此外合作公寓(Co-op)法拍案達345宗，比上年暴增29%。與其他房型相比，共有公寓(Condo)的法拍案大幅下降，降幅達24%，占法拍案總數的比率也連續第四年保持最低。

