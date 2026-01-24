我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

曼達尼會少數族裔媒體 矢志實現免費托育

記者范航瑜／紐約報導
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)23日邀請少數族裔媒體舉行圓桌會議，介紹市府最新推動的免費托育藍圖。(記者范航瑜／攝影)
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)23日邀請少數族裔媒體舉行圓桌會議，介紹市府最新推動的免費托育藍圖。(記者范航瑜／攝影)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)23日邀請少數族裔媒體舉行圓桌會議，介紹市府最新推動的免費托育藍圖，並呼籲家中有適齡幼童的家庭把握三歲班與學前班申請時程，並為即將上路的「兩歲班」免費托育項目「2-Care」鋪路。他指出，普及、可負擔且具文化敏感度的托育服務，對家庭、勞動力市場及整體經濟都具有關鍵意義。

曼達尼在會上表示，市府已朝向「全民托育」邁出歷史性一步，而眼前最迫切的任務是讓家長知道，托育資源已經存在，也屬於每一位市民。他強調，凡是孩子在2026年滿三或四歲的家庭，都可以申請今年秋季入學的三歲班與學前班。申請窗口自即日起開放，至2月27日(周五)截止，家長可透過myschools.nyc線上申請，也可致電(718)935-2009，或前往家庭歡迎中心尋求協助。市府同時與社區組織及托育機構合作，讓對政府體系不熟悉或不信任的家庭，也能在熟悉的環境中完成申請。

紐約市長曼達尼23日在圓桌會上表示，市府已朝向「全民托育」邁出歷史性一步，而眼前...
紐約市長曼達尼23日在圓桌會上表示，市府已朝向「全民托育」邁出歷史性一步，而眼前最迫切的任務是讓家長知道，托育資源已經存在，也屬於每一位市民。(記者范航瑜／攝影)

曼達尼還分享多位家長的親身經驗。住在布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)的朴女士(Stephanie Park)指出，三歲班與學前班讓她和丈夫能繼續在市撫養三名五歲以下的孩子，「等到最小的孩子上學，我們家光是托育費就能省下超過20萬元」，讓他們有能力償還學貸、為孩子存教育基金，也為購屋頭期款做準備。

「這個計畫不是先到先得。」曼達尼特別指出，任何在截止日前遞交申請的家庭都一定會獲得入學安排。他說，許多移民家庭和英語非母語者往往對政府承諾抱持懷疑態度，但這正是市府希望突破的地方。「這些資源屬於每一位市民，你們和任何人一樣，都是這座城市的一部分」。

針對記者問到的人力短缺與候補名單問題，曼達尼說，州府層面已經在努力提升人力，包括提供獎金和提高補助金，以幫助托育機構留住員工。本輪三歲班與學前班申請是在市長與州長霍楚(Kathy Hochul)宣布推出2-Care計畫後展開，首年將聚焦高需求社區，並在第四年擴展至全市有需要的家庭。曼達尼表示，全民兩歲班是第一個任期的目標，而第二個任期則將推廣至六周的嬰兒，使其真正實現普及化承諾。

曼達尼 布碌崙 紐約市

上一則

華人涉偷渡糾紛索償 法院裁定不成立

下一則

去年紐約市法拍屋數 皇后區最多 布碌崙第二
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布
曼達尼下禁令 不準酒店收取隱藏費用 2月21日生效

曼達尼下禁令 不準酒店收取隱藏費用 2月21日生效
回應加稅驅離富人說 曼達尼：弱勢族群出走紐約占比最高

回應加稅驅離富人說 曼達尼：弱勢族群出走紐約占比最高
島村副局長 獲曼達尼提名掌市公園系統

島村副局長 獲曼達尼提名掌市公園系統

熱門新聞

南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

2026-01-20 07:15
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
即將到來的長周末可能伴隨嚴寒氣候。氣象預報表示來自北極的冷空氣將自本周末起籠罩東北部地區，不僅可能帶來降雪，也將使體感溫度接近阿拉斯加部分地區的嚴寒程度。（記者戴慈慧╱攝影）

最強寒流襲紐約 長周末恐降雪 嚴寒程度堪比阿拉斯加

2026-01-17 01:30

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星