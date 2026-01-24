曼達尼會少數族裔媒體 矢志實現免費托育

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)23日邀請少數族裔媒體舉行圓桌會議，介紹市府最新推動的免費托育藍圖。(記者范航瑜／攝影)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)23日邀請少數族裔媒體舉行圓桌會議，介紹市府最新推動的免費托育藍圖，並呼籲家中有適齡幼童的家庭把握三歲班與學前班申請時程，並為即將上路的「兩歲班」免費托育項目「2-Care」鋪路。他指出，普及、可負擔且具文化敏感度的托育服務，對家庭、勞動力市場及整體經濟都具有關鍵意義。

曼達尼在會上表示，市府已朝向「全民托育」邁出歷史性一步，而眼前最迫切的任務是讓家長知道，托育資源已經存在，也屬於每一位市民。他強調，凡是孩子在2026年滿三或四歲的家庭，都可以申請今年秋季入學的三歲班與學前班。申請窗口自即日起開放，至2月27日(周五)截止，家長可透過myschools.nyc線上申請，也可致電(718)935-2009，或前往家庭歡迎中心尋求協助。市府同時與社區組織及托育機構合作，讓對政府體系不熟悉或不信任的家庭，也能在熟悉的環境中完成申請。

紐約市長曼達尼23日在圓桌會上表示，市府已朝向「全民托育」邁出歷史性一步，而眼前最迫切的任務是讓家長知道，托育資源已經存在，也屬於每一位市民。(記者范航瑜／攝影)

曼達尼還分享多位家長的親身經驗。住在布碌崙 (布魯克林)公園坡(Park Slope)的朴女士(Stephanie Park)指出，三歲班與學前班讓她和丈夫能繼續在市撫養三名五歲以下的孩子，「等到最小的孩子上學，我們家光是托育費就能省下超過20萬元」，讓他們有能力償還學貸、為孩子存教育基金，也為購屋頭期款做準備。

「這個計畫不是先到先得。」曼達尼特別指出，任何在截止日前遞交申請的家庭都一定會獲得入學安排。他說，許多移民家庭和英語非母語者往往對政府承諾抱持懷疑態度，但這正是市府希望突破的地方。「這些資源屬於每一位市民，你們和任何人一樣，都是這座城市的一部分」。

針對記者問到的人力短缺與候補名單問題，曼達尼說，州府層面已經在努力提升人力，包括提供獎金和提高補助金，以幫助托育機構留住員工。本輪三歲班與學前班申請是在市長與州長霍楚(Kathy Hochul)宣布推出2-Care計畫後展開，首年將聚焦高需求社區，並在第四年擴展至全市有需要的家庭。曼達尼表示，全民兩歲班是第一個任期的目標，而第二個任期則將推廣至六周的嬰兒，使其真正實現普及化承諾。