我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個

紐約市公益維護人公布「惡房東」名單 前3名違規紀錄逾萬

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年的紐約市惡房東名單，排名前二最惡房東均打破違規紀錄，排名第二的房東也打破過去所有上榜者紀錄；前三名最惡房東累積違規逾萬項；圖為一處漏水的公寓壁櫥。(記者高雲兒／攝影)
今年的紐約市惡房東名單，排名前二最惡房東均打破違規紀錄，排名第二的房東也打破過去所有上榜者紀錄；前三名最惡房東累積違規逾萬項；圖為一處漏水的公寓壁櫥。(記者高雲兒／攝影)

紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)21日公布其年度「紐約市惡房東名單」。今年，不僅排名第一的最惡房東累積了空前的違規紀錄，排名第二的房東也打破過去所有上榜者紀錄；前三名最惡房東累積違規逾萬項。

名單根據市住房保護與開發局(HPD)資料客觀排名。今年榜首是布倫(Margaret Brunn)，其次為黑斯廷斯(Donald Hastings)；兩人皆與同一家公司A&E Real Estate Holdings有關，合計涉及60棟建築，仍未改善的違規案件總數超過8700件。其中，布倫的物業集中在皇后區傑克遜高地(Jackson Heights)，黑斯廷斯物業則多位於秋園丘(Kew Gardens Hills)。

威廉姆斯說，這是名單史上首次出現前兩名皆代表同一個公司的情況，「這不僅顯示其物業違規問題的廣泛程度，也反映出企業房東如何透過不同的有限責任公司與名義負責人，在市府紀錄中規避問責」。他也指出，就在名單發表前一周，紐約市政府與該公司達成訴訟和解，要求公司進行部分修繕工程。

對此，A&E Real Estate向CBS發表聲明稱，公司已為整體物業修繕投資超過8億元，「這意味著我們旗下每一棟建築，現在的狀況都比我們接手時要好」；盡管承認仍有許多工作待完成，但該公司仍指「疏於管理」的批評「既誤導又不切實際」。

這已是威廉姆斯發表的第七份惡房東名單。而今年他特別提到，對於能與新一屆市府在住房議題上的立場一致，感到備受鼓舞。市長曼達尼(Zohran Mamdani)上任後便承諾舉辦「租屋剝削」(Rental Ripoff)公聽會，以讓市民分享在租屋過程中面臨的種種不公。

威廉姆斯表示，名單帶來的關注也對惡房東造成實際影響。蟬聯2022年與2023年兩屆的最惡房東奧赫夫沙隆(Daniel Ohebshalom)因未修繕建築存在的嚴重問題，曾兩次被監禁。

「結合市府資源，以及房客對危險居住環境和不斷上漲租金早已忍無可忍的憤怒，我們不僅能整頓建築，更能徹底改革造成住房危機的整個制度」，威廉姆斯說。完整名單可訪問此查看，https://shorturl.at/I31eY

紐約市 曼達尼 租金

上一則

布碌崙驚現假快遞員 持槍入室搶劫

下一則

暴風雪再襲紐約 周末急凍 降雪量恐達10吋
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴
姚久安回歸亞平會 任副執行總監

姚久安回歸亞平會 任副執行總監
反ICE反川普 曼哈頓數千人示威遊行

反ICE反川普 曼哈頓數千人示威遊行
反ICE、反川普 紐約爆大規模示威 數千人向川普大廈抗議

反ICE、反川普 紐約爆大規模示威 數千人向川普大廈抗議

熱門新聞

南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
事故發生後至今，張先生形容自己「腦子空空」，「誰能想到好好的一個人，突然就變成這個樣子。」(受訪者提供)

獨家/抵美1年多突遭重創 36歲華裔移民車禍截肢 仰賴社區援助

2026-01-15 17:07
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

2026-01-20 07:15

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴