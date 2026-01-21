川普1周年 紐約多地出現反川罷課罷工 學生上街頭

20日下午遊行至曼哈頓布萊恩公園(Bryant Park)紐約公共圖書館外的示威者一同高喊，「川普是全世界最危險的人」。(記者曹馨元／攝影)

川普 總統第二任期滿一周年之際，全國出現多場罷課 、罷工集會(walkout)，抗議其外交及移民 政策。20日下午2時，約有百人出現在曼哈頓川普大廈前高呼口號示威；當日稍晚，約300人聚集在紐約公共圖書館前抗議。

主辦方之一的「女性大遊行」(Women's March)表示，他們站出來抗議，是因川普執政一年來劣跡斑斑；在當前情勢下，抗議焦點很大一部分集中在移民與海關執法局(ICE)射殺公民及格陵蘭議題上。在紐約市，當日約有十餘場抗議活動；主辦方稱，全國範圍內共有約600場抗議行動。

20日下午，有約300人聚集在紐約公共圖書館前抗議川普總統。(記者曹馨元／攝影) 20日抗議活動主辦方表示，他們站出來抗議，是因川普執政一年來所作所為讓人憤怒。(記者曹馨元／攝影)

盡管紐約當日寒風刺骨，下午2時左右，仍有百人聚集在曼哈頓第五大道上的川普大廈前，其中有半數為罷課的高中生。一名17歲、來自私立名校斯賓塞(The Spence School)的學生表示，自己是在Instagram上知道罷課行動，並在當天與約十名同學一同於2時走出課堂，「當時我們在上社會正義(social justice)課，老師完全贊成我們的行動」。

這名學生說，身為二代亞裔移民，她對川普政府的移民執法行動感到十分憤怒，並能切身體會移民社群的恐懼；「我非常幸運能就讀一所很進步的學校，但很多人在學校甚至不敢談論自己的移民身分，這也是為什麼我今天願意加入罷課」。

隨後，抗議人群行至位於布萊恩公園(Bryant Park)的紐約公共圖書館外，與更多集會者一同高喊，「川普是全世界最危險的人」。截至當晚6時，紐約市警(NYPD)表示，這些抗議活動相關事件中並未採取任何逮捕行動。