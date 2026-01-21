法拉盛房市「量增價穩」 可負擔尤受青睞

我的頻道

記者戴慈慧／紐約報導
法拉盛房市呈現「成交量放大、價格相對穩定」的走勢。圖為法拉盛街景。（記者戴慈慧／攝影）
法拉盛房市呈現「成交量放大、價格相對穩定」的走勢。圖為法拉盛街景。（記者戴慈慧／攝影）

在高利率與高房價壓力下，法拉盛房市並未出現明顯急凍，反而呈現「成交量增加、價格相對穩定」的走勢。房地產數據平台Movoto顯示，截至其2025年12月的市場頁面統計，法拉盛住宅成交量較前一年度明顯增加，同期間中位數售價約為68萬8000元，反映買氣仍在，但買方更偏向總價相對可負擔的物件。

Movoto頁面亦顯示，法拉盛住宅平均上市約75天成交，較前一年約99天縮短，顯示在庫存與需求拉鋸下，只要屋況與開價貼近市場，可在約兩個多月內完成交易。

以法拉盛精華區、華人高度集中的11355郵區為例，Redfin數據顯示，2025年11月該區住宅中位數售價約62萬8000元，年增4%，平均上市約66天成交，速度快於前一年，顯示核心生活圈仍有穩定需求。

另一方面，近年市場也出現「向外圍找可負擔」的移動趨勢。以東法拉盛為例，PropertyShark針對2024年的報告曾指出，該區中位成交價由約60萬1000元升至約88萬元，年增46%，成為當年度漲幅顯著的社區之一。市場人士認為，部分買家在法拉盛核心區房價與持有成本走高後，轉向屋況較大、總價仍具吸引力的街區，成為價格結構轉移的推力之一。

租屋端方面，Apartments.com顯示，截至2026年1月，艾姆赫斯特(Elmhurst)平均租金約1880元，統艙(Studio)約1539元、一房約1880元、兩房約2534元、三房約3244元。同時，MNS皇后區租賃報告顯示，截至2025年11月皇后區平均租金由3042元升至3108元，反映租金仍有上漲壓力。

房仲指出，在租金逐步上調、家庭支出壓力增加的情況下，愈來愈多長期租屋的家庭開始評估「以買代租」，將目標鎖定在6、70萬元左右的普通公寓或共管公寓(co-op)，希望在可控月付下鎖定自住需求與長期資產配置。

整體而言，法拉盛近期交易數據呈現「量增價穩」：買氣未急煞車，但買家更精打細算、偏好中價位與條件更均衡的物件。

