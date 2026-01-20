回應加稅驅離富人說 曼達尼：弱勢族群出走紐約占比最高

曼達尼在金恩博士紀念日主題演講中回應了外界對於其「富人稅」政策的質疑，表示窮人才是被迫離開紐約的最主要人群。圖為曼達尼考察布碌崙一棟主要由低收入人群居住的租金穩定公寓。(紐約市長辦公室提供)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)19日在金恩博士紀念日(Martin Luther King Jr. Day)演講中反駁了外界對於「給富人加稅會導致其外流」的說法，同時引用數據表示，過去一段時期少數族裔和經濟弱勢群體遷出紐約的比率其實最高，而這正是生活成本愈發不可負擔的後果。

曼達尼19日在布碌崙(布魯克林)音樂學院(BAM)參加金恩博士紀念活動，他在回應外界對其「向富人徵稅」政策的質疑時表示，真正更具體更有破壞性的人口外流其實來自弱勢群體。他援引2010至2019年度人口普查數據稱，紐約市非洲裔的兒童和青少年人口在十年內銳減近20%，而這種人口外遷更多是來自現實所迫、而非自由選擇。

曼達尼嘗試將他的政見與金恩博士生前所強調的經濟正義主張連結，強調紐約的經濟總量雖大，但財富分配極不平等，而如果弱勢群體缺乏經濟機會，那麼前輩辛苦爭取到的公民權利也將形同虛設。

曼達尼表示，如今每個紐約家庭每年的平均托育成本高達2萬6000元，而這還是相當優惠的價格，而他的市府已與州府就10億元全民免費托育服務投資達成協議，成為「留住紐約人」政策的重要進展。他還繼續呼籲讓最富裕的階層增加納稅，以資助更好的公共服務、實現免費公車等補償性正義政策。他指出，紐約市最需要快速公車、公立學校和母嬰護理服務的少數族裔社區，永遠都只能分配到最少的資源。據報導，州長霍楚(Kathy Hochul)在上周發布的州情咨文中，拒絕將「富人稅」納入考慮範圍，但並未排除調整企業所得稅的討論空間。

此外，曼達尼還抨擊了移民 執法的亂象。他表示，移民與海關執法局(ICE)探員之所以蒙面，「正因他們對自己所作所為有違常理『心知肚明』」。