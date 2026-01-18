亞當斯競選經費60萬被指流向不透明 監督組織籲市府祭嚴格規定

我的頻道

記者馬璿╱紐約報導
紐約前市長亞當斯2025年競選市長期間的財務支出近日成為監督團體關注焦點。圖為亞當斯參加新市長曼達尼1日就職典禮。(記者馬璿╱攝影)
紐約前市長亞當斯2025年競選市長期間的財務支出近日成為監督團體關注焦點。圖為亞當斯參加新市長曼達尼1日就職典禮。(記者馬璿╱攝影)

剛卸任的紐約前市長亞當斯(Eric Adams)2025年競選期間的財務支出近日成為監督團體關注焦點，根據NBC New York報導，亞當斯競選團隊在公開申報的競選支出中，將約60萬元支付給多家背景不明、幾乎無公開資料可查的責任有限公司(LLC)，引發外界對競選經費實際流向與現行監督制度是否足以確保透明度的質疑。對此，亞當斯則回應稱所有支出皆依規定申報，無違法之處。

依照現行規定，所有紐約市候選人必須向市選舉財務局申報競選開支，相關資料皆將公布於「Follow the Money」平台。然而監督團體指出，雖然亞當斯競選團隊形式上符合申報規範，但部分收款公司的結構與資訊揭露極為有限，使公眾難以得知實際提供服務、並最終收取款項的個人身分。

提出質疑的是紐約州政府透明倡議組織「Reinvent Albany」。該組織在檢視公開財務紀錄後發現，至少有三家收取亞當斯競選款項的LL未設立可供查詢的官方網站，也未在公司文件或公開資料中列出負責人、顧問或核心成員姓名，外界幾乎無法確認其實際業務內容。

其中一例便是名為「Abbott 17」的有限公司，競選紀錄顯示，亞當斯競選團隊向該公司支付9萬5000元的「顧問與模特服務費」。根據登記資料，Abbott 17成立於亞當斯宣布參選市長的前一個月，註冊文件中亦未列出執行長或實際負責人。

Reinvent Albany指出，此公司並非唯一登記於該址、且曾為亞當斯競選團隊提供服務的公司，另一家名為Public Appeal的公司同樣在該地登記，雖設有網站，但未公開列出公司負責人姓名。監督人士認為，這類以註冊代理人取代實際負責人的作法雖屬合法，但在競選財務透明的脈絡下，已削弱公眾追蹤金錢流向的能力。

Reinvent Albany執行主任凱尼(John Kaehny)指出，選舉財務制度的核心在於讓選民清楚了解競選資金最終流向哪些人，而非僅止於公司名稱。他質疑，若供應商身分無法被外界辨識，即使形式上符合法規，也難以達到監督與問責的目的。

對此，亞當斯競選團隊透過律師皮塔(Vito Pitta)回應，強調所有支出均依現行規定申報，並未違法。律師指出，法律並未要求候選人揭露有限公司背後的實際身分，只要支出用途符合競選相關活動即屬合規。

監督團體指出，市財務競選委員會本身具備調查與傳喚權，若認為支出紀錄不足以釐清資金用途，可要求競選團隊提供合約或進一步文件。Reinvent Albany藉此呼籲市府檢討現行制度，要求所有接受競選款項的LLC必須揭露實際擁有人或負責人身分，以補足制度漏洞。目前，選舉財務局尚未就是否將修訂相關規定作出回應。

➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

