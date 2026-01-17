2026全美10大旅遊目的地 紐約市再登榜首

旅遊平台Tripadvisor公布的「2026年旅行者之選最佳目的地」榜單顯示，紐約市再次奪下全美城市第一名。圖為從布魯克林大橋上看曼哈頓的天際線。(記者顏潔恩／攝影)

旅遊平台Tripadvisor公布的「2026年旅行者之選(Travelers’ Choice)最佳目的地」榜單顯示，紐約市 再次奪得全美城市第一名，擊敗拉斯維加斯、納許維爾、紐奧良與芝加哥 等熱門城市，成為2026年最值得造訪的美國城市。

Tripadvisor公布最新排名

據Tripadvisor評選的2026年全美十大旅遊目的地，登榜城市分別為紐約市、拉斯維加斯、歐胡島(Oahu)、納許維爾、紐奧良、芝加哥、查爾斯頓、基韋斯特、華盛頓特區及波士頓。

全球排行榜 紐約列第10

圖為慕名而來的遊客圍觀在曼哈頓下城華爾街的著名地標銅牛。(路透)

這分年度榜單依據來自全球旅客的評論與評分彙整而成，肯定紐約市在文化、美食、藝術與夜生活方面的優勢；紐約市在全美城市中蟬聯第一，在全球排行榜中則名列第十名，不敵峇里島、倫敦、杜拜、巴黎與羅馬等城市。

分析指出，讓紐約市受歡迎的並非僅僅是景點，而是其獨特而多元的城市特質，像是百老匯與深夜爵士樂 並存、世界級博物館與街角披薩相映成趣、歷史街區與不斷演變的文化場景交織成一座層次豐富的城市。

無論是首次造訪、打卡經典行程的旅客，例如搭乘史泰登島渡輪、登上帝國大廈俯瞰城市、漫步中央公園等，還是多次回訪、尋找最新藝廊、餐廳與夜生活熱點的旅客，紐約市總能提供源源不絕的理由，讓人一來再來。

對紐約客而言，這項排名不僅帶來榮耀，也或許是一個重新認識紐約市的好理由，不妨安排一次市內度假，入住新開幕的酒店，或終於去嘗試社群媒體上熱議的餐廳等等；對計畫2026年旅行的遊客來說，這分榜單則再次提醒，無論是為了美食、藝術，或只是體驗紐約市獨有的喧囂與節奏，這座城市永遠不會令人失望。

紐約市旅遊與會展局(New York City Tourism + Conventions)日前公布的報告指出，去年全市迎接的遊客人數雖較前一年有小幅回升，但仍比原先預估少了數百萬人次，整體水準尚未恢復至新冠疫情前高峰。報告顯示，2025年全市共吸引約6470萬名遊客，未能達成原定6700萬人次的目標，也未超越2019年創下的6660萬的歷史紀錄。