我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

涉詐領白卡6800萬 南布碌崙2中介認罪

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務，日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)
南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務，日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務人員，日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。檢方表示，全案詐領醫療補助款高達6800萬元，涉案的兩嫌最高可各判處10年徒刑，將在5月宣判。

根據法庭文件，46歲的被告瓦瑟夫(Manal Wasef)與安陶(Elaine Antao)為南布碌崙格雷夫森德(Gravesend)與康尼島「Happy Family Social Adult Day Care Center Inc」、「Family Social Adult Day Care Center Inc」兩間成人照護中心，以及居家照護財務中介公司的「Responsible Care Staffing Inc」的招聘與行銷人員。在2017年至2024年期間，兩人以現金回扣與賄賂安排白卡受益人登記相關服務，並向白卡申報實際上並未提供、或透過非法回扣促成的成人日照與居家照護服務費用。

檢方指出，兩人為支付回扣，另行設立多家空殼公司洗錢，將詐騙所得轉換為現金。兩人亦在15日過堂時承認罪行，作為認罪協議的一部分，同意合計繳交約100萬元不法所得作為沒收金。司法部刑事辦公室助理部長杜瓦(Tysen Duva)形容，這是一場「大規模招募與賄賂行動」，不僅侵吞公共醫療資源，也危及原本用於照顧弱勢族群的白卡資金。

本案除認罪的瓦瑟夫與安陶外，還另起訴包含哈什米(Amran Hashmi)、赫爾米(Joseph Helmy)、伊斯梅爾(Amal Ismail)、可汗(Zakia Khan)、梅蒙(Seema Memon)等五位涉案人士。

本案涉及的詐騙標的「親情計畫」(Consumer Directed Personal Assistance Program，簡稱CDPAP)是一項為長期護理家人者提供補償的醫療保險計畫，允許符合聯邦醫療補助計畫(俗稱白卡，Medicaid)資格的老年人或殘障人士由親友提供護理，該計畫在新冠疫情後需求大增，衍生大量中介公司加入。部分業者得以透過虛報服務、非法回扣等手法，詐領公帑。

白卡 布碌崙 詐騙

上一則

2026全美10大旅遊目的地 紐約市再登榜首

下一則

最強寒流襲紐約 長周末恐降雪 嚴寒程度堪比阿拉斯加
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

丈夫天天餵「維他命」 女住院才知他為詐領400萬保險金下毒

丈夫天天餵「維他命」 女住院才知他為詐領400萬保險金下毒
ICE出沒南布碌崙華社抓7人 莊文怡發聲譴責

ICE出沒南布碌崙華社抓7人 莊文怡發聲譴責
涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪
周末好去處╱攝影展、社區跑、圍爐聽故事

周末好去處╱攝影展、社區跑、圍爐聽故事

熱門新聞

布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
近日，在法拉盛緬街的快速公車Q44站點，常可見MTA查票人員登車或於站點檢查乘客是否已完成刷卡付款。(記者高雲兒╱攝影)

OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

2026-01-12 06:29
南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
在華策會所服務的亞裔及移民家庭中，約有1萬名社區成員將受到糧食券(SNAP)削減與資格變動的影響。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約華策會：糧食券削減 衝擊1萬亞裔、移民家庭

2026-01-12 07:38
行政裁決文件所附照片顯示，受害者陳君的頸部在注射不明物質後出現多排紅色隆起痕跡。(紐約州務院提供)

無證醫美導致顧客受傷 紐約法拉盛美容師被吊銷執照

2026-01-11 11:46

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議