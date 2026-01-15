長島鐵路新票制加重負擔 通勤族不滿

長島鐵路(Long Island Rail Road)自本月9日起實施票務新規，凡乘客在列車上購買或啟用手機電子票，將被加收8元「車上附加費」，此舉引發長島通勤族強烈不滿。(記者高雲兒／攝影)

長島鐵路 (Long Island Rail Road)自本月9日起實施新的票務規定，凡乘客在列車上購買或啟用手機電子票，將被加收8元「車上附加費」；此舉引發長島通勤族強烈不滿，批評這一政策不僅缺乏彈性，而且加重民眾負擔。

大都會運輸署(MTA )官員表示，新措施旨在遏止逃票行為，尤其部分乘客在列車上遲遲不啟用電子票，若列車長未查票，便可將車票保留日後使用。MTA估計，長島鐵路每年因未收取車資損失約2500萬元。

根據新規定，若乘客在上車後才購買或啟用電子票，系統將先發出警告，之後即加收8元附加費，且須先繳清該費用，才能再購買或使用其他電子票。MTA並未公布目前已發出多少警告或實際收取多少筆附加費。

但不少乘客表示，新規與近期同步實施的票制調整相互疊加，已大幅削弱行程規畫彈性。LIRR已取消來回票與10次票，一般單程票僅限購買當日及隔日凌晨4時前使用；電子票全額退款時間更縮短至購買後兩分鐘內，逾時即無法退費。

在皇后區 貝賽居住、每周通勤三到四天的陳女士說，新規對非全職通勤族尤其不友善。她表示，以前會買10次票慢慢用，現在取消後，只剩月票或單張票可選，「月票對我來說根本不划算，但單買又要一直擔心什麼時候買、什麼時候啟用，一不小心就被罰錢」。

另一名住在皇后區法拉盛、於長島南岸工作的林先生則認為，MTA以「防逃票」為由，把成本轉嫁給守規矩的乘客。「真正逃票的人還是會想辦法躲，但正常買票的人反而成了被懲罰的對象」。

MTA商務事務副首長拉札魯斯(Jessie Lazarus)表示，約55%的電子票使用者會等到列車長查票時才啟用車票，導致查票流程延誤，甚至引發車廂內的衝突。

該議題也成為長島鐵路通勤委員會(LIRR Commuter Council)近日會議的討論焦點。委員佩蘭佐(Bryan Peranzo)表示，以往可提前一晚購票，如今車票有效期縮短，他只得在登車時購買，卻立刻收到未提前啟用的警告通知，形同「前後夾擊」。

新票務規定也伴隨票價調漲，月票上漲4.5%，其他票種最高調漲8%。隨著10次票取消，部分兼職通勤族被迫考慮購買價格已由287元漲至299.75元的月票，以避免反覆面臨8元附加費。對此，MTA表示，雖然10次票取消，但乘客在兩周內購買10張車票，可獲得第11張免費。