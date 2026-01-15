為小商家減負 曼達尼簽令盤點所有費用與罰款

我的頻道

記者范航瑜／紐約報導
紐約市府目前存在一套由超過6000項法規與規則構成的「複雜網路」；多年來，不少小商家持續抱怨市府監管體系過於繁複，阻礙企業成長。(記者范航瑜／攝影)
紐約市府目前存在一套由超過6000項法規與規則構成的「複雜網路」;多年來,不少小商家持續抱怨市府監管體系過於繁複,阻礙企業成長。(記者范航瑜/攝影)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)14日簽署第11號行政令，要求盤點小商家在市內需繳納的各項費用與罰款。經濟正義副市長蘇維思(Julie Su)將同七個市府機構，檢視市府向小商家收取的罰款與費用，評估哪些項目可以刪減或取消。未來數月內，市內小商家可能迎來罰款與各項費用的下調或取消。

市府指出，小商家目前需面對超過6000項法規與規則，不僅增加經營難度，也推高商戶與消費者成本。該行政令指示經濟正義副市長蘇維思與七個市府機構，在未來數月內建立完整的費用與民事罰則清單，提出精簡與下調方案，並推動相關政策改革。

曼達尼表示，沒有小商家，就無法講述紐約故事。「但市府長期以來卻讓這些商戶難以開門營業、甚至難以持續經營。透過這項行政命令，市府將終結這一局面，為長期推高成本的各項費用與罰款帶來實質減負。」蘇維思則表示，小商家賦予了紐約身分與活力，但過去在決策過程中卻常遭忽視。

根據行政令，在蘇維思的統籌下，七個市府機構須在45天內，完成所收取各項費用與民事罰則的全面盤點，並評估是否可予以調降；90天內，確定哪些不必要的費用可透過制定規則予以取消；180天內，找出仍需立法程序才能削減的費用與罰款；並在一年內提交一份報告，評估為商戶推出特赦與減免計畫的可行性。

市府目前存在一套由超過6000項法規與規則構成的「複雜網絡」，多年來，不少小商家持續抱怨市府監管體系過於繁複，阻礙企業成長。在去年的市長競選期間，曼達尼曾走訪曼哈頓華埠法拉盛，並向華人居民闡述市政願景，聽取社區對可負擔住房、小商業生存與交通政策的關切，並多次提及為小商家減負。

