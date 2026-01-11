市府投400萬加速設置模組化公廁…不接地下水系統 會自動清潔

我的頻道

記者范航瑜╱紐約報導
曼達尼10日在西哈林區宣布建造公廁計畫，並與市議會議長梅寧(左三)共同簽署最終核准文件。(取自市長辦公室)
市長曼達尼(Zohran Mamdani)10日宣布啟動擴大全市公共廁所可及性的計畫，投入400萬元，針對高品質模組化公共廁所發布徵求提案(RFP)。該類廁所無需接入地下水系統，可以更低成本、更快時程修建。

曼達尼10日在哈林區的12大道與聖克萊爾廣場(12th Avenue and St. Clair Place)宣布該計畫，並與市議會議長梅寧(Julie Menin)共同簽署最終核准文件，授權市交通局於今年稍晚在該地點設置一座新的公共廁所，未來將具備自動清潔功能，每次使用限時15分鐘，每日維護兩次。

曼達尼表示，在紐約，市民不應該為了上個廁所，就專門花9元買一杯咖啡，他形容這是一種「幾乎每一個市民都曾有過，或努力憋著的絕望感」。梅寧同樣表示，在一座人口超過850萬的城市，僅有約1100座公共廁所「實在令人羞愧」，並指出聖地牙哥、丹佛與聖路易斯等城市，人均公共廁所數量都高於紐約。

目前全市約有近1000座公共廁所，平均約每8500名市民共用一座。而市內廁所不足，部分原因在於地下密集的地下基礎設施。市府將投入400萬元，發布模組化公共廁所的徵求提案，這類新廁所不需要接入地下龐大的污水與供水管線。

市議會計畫在2035年前建造超過2100座公共廁所，約為目前數量的兩倍。不過，10日公布的試點計畫，預計僅為全市新增約20至30座公共廁所，且時程仍未明朗。曼達尼表示，徵求提案將在100天內發布，之後才會訂出具體設置時間表。

在全國各地，擴大公共廁所設置向來困難重重。多個城市多年來嘗試使用預製設計，例如波特蘭的「Portland Loo」，這種獨立式、不鏽鋼結構的公共廁所，以耐用、低維護著稱。然而，成本與工期往往容易失控。批評者常舉舊金山為例，一座公共廁所曾預估造價接近170萬元，且需耗時多年，直到預算修正後，最終成本才降至約20萬元。

➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題,分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

