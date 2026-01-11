紐約州府嚴查223家醫美 87家涉違規遭停業或吊銷執照

我的頻道

記者劉梓祁／紐約報導
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約州務院(Department of State)8日發布警示，提醒民眾在接受「醫美診所」(Med Spa)服務時提高警惕，避免向無照業者尋求醫療美容服務；州府指出，近期針對全州內涉嫌非法提供醫美服務的商家展開調查，發現多起違規且部分案件對消費者人身安全造成嚴重傷害。

州府表示，此次調查的第一階段自紐約市展開，由州務院轄下的執照服務處(Division of Licensing Services)主導，並與州衛生廳、州教育廳以及紐約市監督與調查辦公室等單位合作，對提供外觀美容服務、卻涉嫌從事醫療行為的商家進行檢查。調查對象包括提供肉毒桿菌(Botox)注射、填充劑注射及靜脈輸液等醫療程序的場所。

執法人員在檢查過程中發現，多家業者現場存放已過期或疑似偽造的藥品，並發現包括芬太尼(Fentanyl)、賽洛卡因(Xylocaine)及異丙酚(Propofol)等管制藥物。此外，現場還查獲裝有使用過針頭的回收盒，以及用於激光抽脂、臀部填充、離心處理、非剝脫性皮膚激光、冷凍療法和激光洗紋身等醫療程序的設備。

調查亦發現，多名操作人員並未持有任何合規的專業執照。州務院表示，截至目前，全州共檢查223家相關商戶，其中87家被指涉嫌違規，包括非法行醫等問題；大多數案件仍在等待聽證與裁決，已完成處理的個案中，結果從罰款到暫時停牌，甚至吊銷執照不等。

州府指出，近年亦接獲多起消費者受傷通報，涉及無照人員為顧客注射疑似偽造藥物，導致過敏反應、灼傷、複視，甚至中毒等嚴重後果。其中一起案件中，執照服務處針對皇后區法拉盛業者閔菲(Fei Min, 音譯)提出投訴。根據刑事起訴文件，閔菲涉嫌為顧客在臉部、頸部及胸部注射不明物質，並聲稱相關注射為肉毒桿菌、 幹細胞、膠原蛋白等療程。

州務卿莫斯利(Walter T. Mosley)強調，凡是宣傳或提供醫美服務的業者，必須依法登記為醫療機構或醫療執業單位，並由持牌醫師或執業護理師擔任醫療總監。消費者在接受任何療程前，應主動查核業者及個人的執照情況，並向相關部門查詢或投訴。

