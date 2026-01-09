ICE明州開槍殺人引爆紐約抗議潮 國土安全部長親臨辯護

參加抗議的華人法律工作者呼籲華人面對此種不公義的事件，要積極站出來、不要認為事不關己。(記者許君達／攝影)

聯邦移民執法人員7日在明尼阿波利斯開槍射殺一名美國公民，迅速激起民憤，紐約移民權益倡議團體當日晚間緊急發動示威集會，數百人參加。8日早間和晚間，曼哈頓 下城聯邦機構旁的富利廣場(Foley Square)再次出現抗議集會。當日國土安全部(DHS)部長諾姆(Kristi Noem)現身曼哈頓世貿中心，宣布在紐約逮捕了54名幫派分子，並為涉嫌擊斃明州 女子的執法人員辯護，她抨擊紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)針對明州事件發表的聲明。

紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)和曼哈頓區長霍曼(Brad Hoylman-Sigal)等民選官員參加了8日清晨的抗議活動，霍曼表示，明州事件令所有守法公民脊背發涼，聯邦政府還試圖將責任推給受害者，令人作嘔。當得知諾姆即將前往世貿中心時，部分抗議者從富利廣場遊行至安保措施嚴密的世貿中心外圍表達憤怒。

諾姆在當天的記者會上宣布，執法人員在紐約逮捕了54名涉嫌與犯罪組織「三聖幫」(Trinitarios)有關的非法移民 ，其中「絕大多數」有前科或正在面臨刑事起訴，30人已被立即遣返。該幫會成員去年涉嫌在曼哈頓襲擊邊境執法人員。

面對質疑，諾姆堅持聲稱明州事件的受害者古德(Renee Nicole Good)在被殺害前曾試圖騷擾和襲擊執法人員，而開槍者「遵循了訓練程序」。她並表示，1月9日是「執法感恩日」(Law Enforcement Appreciation Day)，並呼籲民眾對聯邦執法人員表達感謝，給他們買午餐。

諾姆未說明未來是否會在紐約加強執法，但她抨擊紐約的地方庇護法律，並指責市長曼達尼在7日明州事件發生後發布的聲明「站在非法移民一邊」。目前，紐約州議會正在推動旨在禁止移民執法人員蒙面、以及建立全州範圍移民執法行動公開線上資料庫的立法提案。