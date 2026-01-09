班森賀華社 假警察電話行騙頻傳

我的頻道

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市警62分局警員阿庫斯塔(右)為華社長者舉辦防詐騙講座，稱近期班森賀華社發生九起詐騙案。(華康會提供)
紐約市警62分局警員阿庫斯塔(右)為華社長者舉辦防詐騙講座，稱近期班森賀華社發生九起詐騙案。(華康會提供)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社近日發生九起冒充警察或使領館人員行騙的案件。在其中六起案件中，華人受害人的被騙金額都在10萬元以上。警方為此提醒華社居民多加警惕，不要受騙上當。

華人健康協會(華康會)8日邀請市警62分局警員和本地社區巡邏隊(Local Community Patrol, LCP)隊員在班森賀舉辦一場長者預防電話詐騙的講座。62分局警察阿庫斯塔(Frank Acosta)在講座中說，62分局轄區內的亞裔社區最近頻繁發生電話詐騙事件，該分局連續接獲九起冒充華人警察或使領館人員行騙的案件。

阿庫斯塔說，假冒的警察或使領館人員用中文和被害者在電話上溝通，他們稱受害者或家人涉嫌違法移民來美；或者告訴受害者，其家人被關押，需要繳納保釋金；或者稱寄來的包裹違規，需要繳納罰款。騙子一邊威脅受害者，一邊要求受害者不能告訴他人，以防情況惡化。隨後，行騙者會將電話轉給另一名假冒警察，利用他們所掌握的受害者信息，繼續威脅，聲稱如不付款將面臨被遞解出境或其他麻煩。行騙者接著會指示受害者將錢匯入中國的某個銀行，以支付罰金或贖金。

阿庫斯塔還在現場展示了近期的六份報案紀錄，每位受害者損失的金額均超過10萬元。阿庫斯塔提醒華社居民不可掉以輕心。阿庫斯塔強調，真正的警察和使領館人員絕不會向居民索要錢款，更不會威脅遞解出境。長者如遇到類似情況，應立即掛斷電話並撥打911報警，同時通知家人和朋友。

現在各種詐騙層出不窮，花樣翻新，長者是詐騙者的主要目標。華康會將於12日(周二)上午11時，在班森賀18大道6906號的華康會中心再次舉辦「長者防詐騙講座」，屆時將會向更多長者介紹防範詐騙的技巧。聯繫電話(718)928-5669。

