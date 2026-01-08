紐約市議會換帥…梅寧曾多次與華埠合作 具備整合立場能力

我的頻道

記者范航瑜／紐約報導
在進入市議會前，梅寧曾任曼哈頓第一社區委員會主席。圖為梅寧(右)參選曼哈頓區長時，與爭取連任的前市議員陳倩雯(左)共同參加造勢活動。(本報檔案照)
在進入市議會前，梅寧曾任曼哈頓第一社區委員會主席。圖為梅寧(右)參選曼哈頓區長時，與爭取連任的前市議員陳倩雯(左)共同參加造勢活動。(本報檔案照)

市議員梅寧(Julie Menin)將出任議長，在華人社區引發回響。多名社區人士指出，梅寧的背景與政治歷程，使她在市長曼達尼(Zohran Mamdani)主政下，可能成為市府與市議會之間相對制衡的角色，也為不同族裔社區帶來更多對話空間。

曼哈頓華埠民主黨第65選區D區領袖于金山表示，梅寧對於華埠來說並不陌生。在進入市議會前，她曾擔任曼哈頓第一社區委員會主席，長期參與下城公共事務，與華埠及下東城社群有過不少實質合作。

于金山回顧，梅寧還曾參選曼哈頓區長，雖然後來輸給上西城市議員高步邇(Gale Brewer)，但在華埠一帶的得票不錯。其後她轉而競選市議員並連任兩屆。當選上東區市議員後，梅寧仍與華埠相關人士維持聯繫。他認為，梅寧能同時獲得市議會內「常識派系」(common sense caucus)與進步派系支持，顯示她在議會內具備整合不同立場的能力。

「市政的推動，最終還是需要市長與市議長合作，」于金山表示，在現行政治氛圍下，若雙方能透過協商，讓政策走向更中庸務實，對整個城市而言是一個正面訊號。他也提到，外界對梅寧能否發揮制衡作用有許多討論，但在他看來，制衡本身並非對立，而是讓政策討論更全面。

布碌崙(布魯克林)43區市議員莊文怡當日也投票支持梅寧。她發言表示，梅寧長期活躍於不同族裔社區，並非只在選舉期間才現身。「梅寧曾多次來我的選區參與亞裔與猶太傳統月活動，也一同出席布碌崙的農曆新年遊行」。莊文怡形容，梅寧對公共安全、教育品質與家庭政策保持高度關注，並曾支持多項與兒童與長者相關的社區計畫。「馬上就要到農曆馬年，象徵能量、力量與轉變，相信在新任議長的帶領下，市議會也能為城市帶來實質的改變」。

代表曼哈頓華埠和下城的市議員馬泰(Christopher Marte)曾參加市議長競逐，最終轉而支持梅寧。他說，早年下城金融區(Fidi)仍在轉型階段時，梅寧已提出以家庭為核心的社區願景，推動學校建設、行人友善街道。「金融區能成為全市成長最快的社區之一，與梅寧當年的規畫與投入密不可分。」梅寧7日也在勝選演說中感謝馬泰和布碌崙進步派市議員哈德森(Crystal Hudson)等參與競選的同僚。

市議員梅寧(Julie Menin)7日當選新任議長，並發表就職相關演說，在華人社區引發回響。(記者范航瑜／攝影)

華埠 曼哈頓 布碌崙

