與市民直接對話 曼達尼成立「大眾參與辦公室」

市長曼達尼成立「公眾參與辦公室」，由范奧珂(右3)領導市民參與市政治理。(市長辦公室提供)

紐約新任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)2日再簽署新行政令，成立市府「大眾參與辦公室」(OME)，希望以更「面向大眾」的方式重塑市府與市民互動、諮詢與動員的模式。

市長辦公室表示，大眾參與辦公室將在市長府內部及各市府機構之間，統籌制定、協調並推動跨機構的公共參與策略，讓更多「日常生活中的紐約人」能更直接地與政府對話。

曼達尼在聲明中表示，長期以來市府「只聽富人與人脈廣者的聲音」，導致許多工薪階層與一般市民與被選出的公職人員愈發疏離。他稱大眾參與辦公室將「從根本改變」此狀況，強化市長府與社區組織、宗教團體及一般市民之間的連結，讓更多人能發聲、參與公共決策。

按曼達尼的安排，此辦公室將由范奧珂(Tascha Van Auken)領銜。市府指出，范奧珂在曼達尼競選期間主導地面動員，調動逾10萬名志工、敲門超過300萬戶、致電逾450萬通。曼達尼稱，「她將把競選時期的組織與動員經驗帶入市府運作」。

范奧珂表示，新辦公室將致力「去神祕化」政府流程，讓市民更容易成為積極參與者，並取得所需資源以「更好地生活與發展」。

依市長府公布內容，大眾參與辦公室的任務包括推動大規模公共參與行動、建立更易用且具吸引力的溝通渠道與活動、主動接觸過去較常被排除於政策制定之外的社群、透過透明的回饋機制把民意更直接嵌入政策與服務設計，並協助各市府機構提升公共參與品質、改善服務效果。

行政令規畫，由新辦公室統籌協調市府數個既有的公共參與相關單位，包括公共參與單位(PEU)、市長府信仰與社區夥伴關係辦公室(Mayor’s Office of Faith-Based and Community Partnerships)及市志願服務辦公室(NYC Service)。

范奧珂曾任州參議員 薩拉查(Julia Salazar)與州眾議員 福蕾斯特(Phara Souffrant Forrest)的競選負責人，也曾在「勞工家庭黨」(Working Families Party)擔任競選副主任。