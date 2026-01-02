美國人對曼達尼愛憎相當 但都對他十分關注

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
以黑馬之姿當選紐約市長的曼達尼（左）正式上任，美國人對他愛憎皆有，但一致關注。右為市長夫人杜瓦吉。（歐新社）
他是Google在2025年「人物」類別中排名第一的熱門搜尋對象，他的維基百科頁面也擠進十大瀏覽量行列。共和黨人呼籲將他遣返，而一些民主黨人則表示，他讓他們想起年輕時的歐巴馬。時尚雜誌則稱他是風格偶像。

今日美國報報導，踏進2026年元旦的午夜，曼達尼(Zohran Mamdani)按著妻子杜瓦吉(Rama Duwaji)手上的古蘭經，正式宣誓成為美國第一大城紐約市市長。他集多個特質於一身︰民主黨人、社會主義者、千禧世代、南亞裔、穆斯林、移民。

無論是喜歡還是憎恨他、評價褒貶不一，但都為美國人所關注。YouGov一項民調顯示，35%的美國人對這位紐約新市長持好感，持負面看法同樣是35%。

今日美國(USAToday)的評論認為，他獨特的特質及個人魅力固然重要，但更主要的是他觸及了年輕一代的經濟焦慮。

共和黨政治策略顧問霍納克(RobertHornak)說：「曼達尼基本上就是下一個歐凱秀(AlexandriaOcasio-Cortez)。」歐凱秀是紐約州民主黨聯邦眾議員，也是全國知名的進步派明星，「他的思維模式完全相同。」

在紐約市長選舉裡，他打出凍結房租、取消公車票價、提高最低工資以及提供免費託兒服務，成功吸引了年輕選民。

隨著住房、食品、醫療保健、公共事業價格飆升，許多年輕人卻難以找到高薪工作，曼達尼的仇富、反大企業理念，不僅在紐約，在全國也引起共鳴。

民調機構拉斯穆森報告(RasmussenReports)早前的民調指出，儘管他的核心支持者是進步派，但他的優先事項卻讓許多年輕保守派也支持。

他迎合了「感到沮喪，並渴望自身需求得到關注」的年輕人的願望。民調顯示40歲以下選民，超過一半希望看到一位民主社會主義者在2028年贏得總統大選，當中超過33%更是總統川普的支持者。

許多商界人士批評曼達尼的政策會讓商界破產，但他的盟友認為其大膽的進步主義言論是個優勢。就連川普從抨擊他是「共產主義者」也轉而在白宮稱讚他。

曼達尼的支持者參加就職儀式，其中有許多年輕人。（路透）
