夫人的名牌長靴 地鐵播報員主持…曼達尼就職典禮亮點多

記者曹馨元／紐約報導
曼達尼宣誓期間，其妻子杜瓦吉亦難掩感動情緒。（記者馬璿／攝影）
曼達尼宣誓期間，其妻子杜瓦吉亦難掩感動情緒。（記者馬璿／攝影）

34歲的紐約市曼達尼就職典禮藏有許多彩蛋和亮點，以下為記者的整理：

•葛萊美歌手的勞工運動宣言：曾獲葛萊美獎的歌手黛珂絲(Lucy Dacus)在曼達尼的就職典禮上，選擇演唱70年代歌曲「Bread & Roses(麵包與玫瑰)」。這首歌的歌名源於美國婦女參政權運動與勞工運動的政治口號；主張人們不僅應滿足基本生活所需，也應同時享有尊嚴。

•地鐵播報員成新市長宣布人：為曼達尼主持就職典禮流程，並於結尾宣布其成為新任紐約市長的是記者、配音員伯尼．瓦根布拉斯(Bernie Wagenblast)。每一個紐約市民都一定聽過她的聲音，她便是紐約地鐵中告訴乘客「列車入站、請勿靠近月台邊緣」的配音員；伯尼在2023年公開自己為變性女性的身分。

•市長夫人的時尚品味：現年28歲的杜瓦吉(Rama Duwaji)成為紐約市首位「Z世代」第一夫人。身為藝術家，杜瓦吉曾表達自己對時尚的熱愛。而在丈夫就職典禮上，她選擇身著一件高領的公主線條大衣；紐約時報時尚評論家稱其造型「帶著幾分前衛、幾分復古，又隱約透出托爾斯泰式的文學氣息」，而她搭配的設計師品牌高跟長靴卻因售價不菲遭人指摘。

•前市長們的尷尬鏡頭：典禮當天同樣身著名牌的還有前任市長亞當斯(Eric Adams)，他所配戴的Fendi圍巾要價超700元。儘管曼達尼在演講中對亞當斯表示感謝，並讚揚他的草根出身，但在鏡頭掃過亞當斯時，觀眾仍噓聲不斷。而前任市長白思豪(Bill de Blasio)帶著他的新女友出席就職典禮，不過，在落座時仍坐在其尚未離婚的妻子身旁。

•驚喜嘉賓：與曼達尼在市長選舉中角逐的共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)現身「街區派對」的人群中。戴著其標誌性的紅色貝雷帽，史里華頻頻被認出的民眾要求合照。

•人民的市長：曼達尼在演講中說，「只要你是一名紐約客，我就是你的市長」。而在就職典禮結束後，曼達尼回到市政廳內，為在寒冷天氣裡辛苦工作的典禮工作人員分發熱巧克力。

紐約前市長亞當斯也出席了曼達尼的就職典禮。(記者馬璿／攝影)
紐約前市長亞當斯也出席了曼達尼的就職典禮。(記者馬璿／攝影)

曼達尼 紐約市 亞當斯

