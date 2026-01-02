曼達尼就職「街區派對」吸引萬人參與 華人司機載他進市府

典禮當天，便是曹耀均駕駛著經典的紐約黃色出租車，載送曼達尼與妻子杜瓦吉(Rama Duwaji)至市政廳，見證這一歷史時刻。(取自市長辦公室)

上萬名民眾1月1日冒著刺骨寒風聚集曼哈頓下城，出席曼達尼 (Zohran Mamdani)就職典禮，見證他成為首位穆斯林、南亞裔以及非洲出生的紐約市長；當日不少華人 支持者也現身，共同參與這一歷史性時刻。

曼達尼團隊早前宣布，市政廳(City Hall)周邊街區將舉辦面向支持者的「街區派對」，官方就職典禮則在市政廳內舉行。盡管如此，大批民眾仍被困在安檢區外，行進緩慢。有人抱怨安檢安排不清，也有人用手機觀看現場直播，甚至踮腳或爬上腳手架，希望一窺入口。當天氣溫低於冰點，體感約10華氏度(約零下12攝氏度)左右。據媒體「紐約郵報」估計，現場約有1萬名觀眾出席，官方原本預期能容納4萬人。

現場氣氛熱烈，有支持者舉起印有曼達尼標誌性笑臉的小熊玩偶，也有人揮舞巴勒斯坦旗幟。攤販販售曼達尼與川普總統的徽章。安檢區內，志願者在負責維持秩序，並向民眾發放印有2026年紐約蘋果標誌的就職典禮官方徽章。一名志願者透露，她早上9時便來到現場幫忙布置場地，而人群於上午11時左右才開始入場，直到下午2時還不斷有人在進場。活動則持續至下午3時。

現場一位不願具名的華人觀眾表示，盡管當日天氣寒冷，但自己仍會堅持看完全程。對於曼達尼的政策，他持保留態度，盡管整體支持向富人徵稅(Tax the rich)，但在具體推行方式上來看，他認為阻力較大。而曼達尼在網路與社群媒體上的影響力，以及現場的色彩搭配、視覺設計與音樂，一種近乎偶像式的氣氛，對他來說更具有吸引力。

四年前，黃牌計程車司機曹耀均(Richard Chow)曾與曼達尼發起出租車 牌照債務救濟絕食行動。曹耀均一直支持曼達尼，今年選舉期間積極參與競選活動，包括出席市長公開辯論等活動。典禮當天，便是他駕駛著經典的紐約黃色出租車，載送曼達尼與妻子杜瓦吉(Rama Duwaji)至市政廳，見證這一歷史時刻。曹耀均隨後也在市政廳廣場內場觀看了曼達尼宣誓就職。

曹耀均表示，曼達尼團隊約在三天前聯繫他，詢問是否能駕駛出租車載送曼達尼前往市政廳，他隨即答應。「當年曼達尼和我們一起發起絕食行動，為司機爭取權益，能親自載他去市政廳是我的榮幸，我也沒有收取任何費用」。典禮結束後，曹耀均隨即返回崗位，繼續駕駛出租車營業。

當日除曼達尼外，也是市主計長李文(Mark Levine)就職。他承諾未來將與曼達尼緊密合作，在預算上給予最大支持。

