影／冰風暴肆虐東北部 紐約婦遭狂風吹倒撞進灌木叢

編譯周辰陽／即時報導
2025年12月26日冰風暴來襲，東北部大風雪，嚴重影響交通。圖為布魯克林大橋東河畔，民眾在大雪中遛狗。（美聯社／Adam Gray）
2025年12月26日冰風暴來襲，東北部大風雪，嚴重影響交通。圖為布魯克林大橋東河畔，民眾在大雪中遛狗。（美聯社／Adam Gray）

美國聖誕假期甫告結束，一場威力強大的冬季冰風暴隨即迅速席捲東北部地區，帶來大範圍降雪、凍雨與強風。紐約州上州多地12月29日出現猛烈陣風，強風不僅將樹木連根拔起，甚至把人吹倒在地。有一位婦人就被狂風吹進灌木叢裡面，所幸沒有受傷，驚險過程全程被監視器拍下。

紐約郵報引述影像與WKBW報導，紐約州漢堡鎮（Hamburg）居民米勒（Diane Miller）打開女兒家的門時，遭到風速高達約每小時113公里的狂風吹襲，當場被吹倒在地。她受訪時表示：「事情發生得太快，我根本不敢相信真的發生了。我做夢也沒想到，自己竟會像風箏一樣被拋到空中。」

監視器畫面顯示，米勒本來就被風吹得有點站不住腳，當她打開紗門時，突然被一陣強風吹倒，從門前的階梯摔下，整個人隨即撞進一旁的灌木叢中。米勒說：「我一打開門，就被風一把捲住，整個人飛了出去。我從來沒有遇過風這麼大的暴風，所以完全沒預料到會被拋到空中。」

同樣驚險的情況也發生在紐約南布法羅，從事淋浴按摩浴缸系統安裝的工人加爾（Tyler Gall）剛下車不久，一棵大樹便被狂風吹倒，砸中他的工作卡車。加爾受訪時表示：「我忍不住想，如果當時我還站在車旁，肯定會被壓死。」他還說，人們往往低估風的力量，「千萬不要把每一天視為理所當然」。

加爾表示：「當你真正親身經歷時，那是颶風等級的風力，我可以告訴你，絕對不是鬧著玩的。」

