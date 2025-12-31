圖輯／氣溫低到快下雪 紐約時報廣場嗨迎2026
紐約著名地標「時報廣場」（Times Square）將以歷來最大水晶球迎接2026年的到來，目前已降下第一波繽紛亮片，表示距離2026年進入倒數時刻。
▲ 影片來源：X平台＠TimesSquareNYC（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
CNN報導，今年這顆歷年最大、被命名為「星座球」（Constellation Ball）的水晶球，直徑達3.8公尺左右，重量約略超過5443公斤，鑲有5280片圓形的沃特福（Waterford）水晶，分為3.8公分、7.6公分和10.2公分3種不同尺寸，並配有LED燈盤。
氣象預報顯示，元旦凌晨時報廣場氣溫將降至約攝氏0度，也可能伴隨飄雪，或許今年跨年會是自2017年底、2018年初以來最冷的一次。
▼紐約時報廣場跨年秀直播
▲ 影片來源：YouTube＠TimesSquareNYC（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
