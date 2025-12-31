圖輯／氣溫低到快下雪 紐約時報廣場嗨迎2026

我的頻道

世界新聞網／輯
「時報廣場」降下第一波繽紛亮片，表示距離2026年進入倒數時刻。 (美聯社)
「時報廣場」降下第一波繽紛亮片，表示距離2026年進入倒數時刻。 (美聯社)

紐約著名地標「時報廣場」（Times Square）將以歷來最大水晶球迎接2026年的到來，目前已降下第一波繽紛亮片，表示距離2026年進入倒數時刻。

▲ 影片來源：X平台＠TimesSquareNYC（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

CNN報導，今年這顆歷年最大、被命名為「星座球」（Constellation Ball）的水晶球，直徑達3.8公尺左右，重量約略超過5443公斤，鑲有5280片圓形的沃特福（Waterford）水晶，分為3.8公分、7.6公分和10.2公分3種不同尺寸，並配有LED燈盤。

氣象預報顯示，元旦凌晨時報廣場氣溫將降至約攝氏0度，也可能伴隨飄雪，或許今年跨年會是自2017年底、2018年初以來最冷的一次。

▼紐約時報廣場跨年秀直播

▲ 影片來源：YouTube＠TimesSquareNYC（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

時報廣場今年的水晶球是歷年最大。(美聯社)
時報廣場今年的水晶球是歷年最大。(美聯社)

來自世界各國遊客聚集在紐約時代廣場，等待午夜水晶球落下儀式。(美聯社)
來自世界各國遊客聚集在紐約時代廣場，等待午夜水晶球落下儀式。(美聯社)

來自世界各國遊客聚集在紐約時代廣場，等待午夜水晶球落下儀式。(美聯社)
來自世界各國遊客聚集在紐約時代廣場，等待午夜水晶球落下儀式。(美聯社)

來自世界各國遊客聚集在紐約時代廣場，等待午夜水晶球落下儀式。(美聯社)
來自世界各國遊客聚集在紐約時代廣場，等待午夜水晶球落下儀式。(美聯社)

來自世界各國遊客聚集在紐約時代廣場，等待午夜水晶球落下儀式。(歐新社)
來自世界各國遊客聚集在紐約時代廣場，等待午夜水晶球落下儀式。(歐新社)

美國歌手席亞拉（Ciara）在時報廣場跨年秀演出。(美聯社)
美國歌手席亞拉（Ciara）在時報廣場跨年秀演出。(美聯社)

美國歌手席亞拉(Ciara)在時報廣場跨年秀演出。(歐新社)
美國歌手席亞拉(Ciara)在時報廣場跨年秀演出。(歐新社)

韓國女團LE SSERAFIM在時報廣場跨年秀演出。(美聯社)
韓國女團LE SSERAFIM在時報廣場跨年秀演出。(美聯社)

時報廣場跨年秀當中，各組表演演出熱烈。(美聯社)
時報廣場跨年秀當中，各組表演演出熱烈。(美聯社)

紐約時報廣場跨年秀從12月31日晚6時開始，紐約警方嚴陣以待。(美聯社)
紐約時報廣場跨年秀從12月31日晚6時開始，紐約警方嚴陣以待。(美聯社)

來自世界各國遊客聚集在紐約時代廣場，等待午夜水晶球落下儀式。(路透)
來自世界各國遊客聚集在紐約時代廣場，等待午夜水晶球落下儀式。(路透)

