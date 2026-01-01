我的頻道

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

精準執法奏效 2025紐約市槍枝暴力明顯下降

記者劉梓祁／紐約報導
紐約市警統計數據指，2025年成為有紀錄以來槍枝暴力最低年份之一。圖為市警展示收繳的槍枝。(記者劉梓祁／攝影)
根據紐約市警統計數據，全市2025年的槍枝暴力案件有明顯下降，成為有紀錄以來槍枝暴力最低的年份之一；市府表示，這一成果與警方近年採取以數據為導向、精準部署資源的執法策略有關。

警方數據顯示，截至去年12月下旬，紐約市槍擊事件數量較去年同期下降約24%。截至2025年12月28日，全市共有851人遭槍擊，低於去年同期的1090人。警方指出，2025年的相關數據迄今已是有紀錄以來的最低水平。

統計指出，截至12月29日，五個行政區至少有169人死於槍枝暴力，較去年同期的204人有所下降。在今年前11個月內，紐約市此前的最低紀錄出現在2018年，當時在前市長白思豪(Bill de Blasio)任內，共錄得696宗槍擊事件、828名受害者，而今年同期，則為652宗事件、812名受害者。

警務長李佩特里(Michael LiPetri)表示，警方不再僅被動回應零星案件，而是提前在高風險的小型地理區域集中部署人手與資源。他強調，相關行動並非只是增加巡警，而是整合了肅槍、緝毒、巡邏、公共房屋及地鐵警力等多個部門。

市警指出，警方今年夏季在全市40個分局、八個公共房屋警區及10個地鐵警區內，設立了72個重點區域，並安排剛從警校畢業的警員，在周五至周日晚間以步巡方式加強巡邏，以在暴力事件最可能發生的時段發揮震懾作用。市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)亦多次公開肯定「精準執法」的成效，指出該策略透過數據分析，將警力集中於最可能引發犯罪的特定人員與地點。

專家同時指出，紐約市的情況亦與全國趨勢一致，即多地在疫情期間出現的犯罪高峰正逐步回落。非營利新聞機構「The Trace」的統計顯示，截至2025年9月，全國已有17個州及華盛頓特區的槍枝死亡人數下降超過20%。

盡管如此，紐約市的數據則優於多個大型城市。各地警方數據顯示，人口接近300萬的芝加哥，今年12月第三周前已錄得超過1430宗槍擊事件；而人口約150萬的費城，同期亦有825宗槍擊事件、889名受害者，均高於紐約市的677宗事件及844名受害者。

然而，警方指出，涵蓋阿斯托里亞、艾姆赫斯特、可樂娜等社區的皇后區北部警區，今年的槍擊事件及受害人數較去年上升約30%。此外，今年市內亦發生多宗引發關注的重大槍擊事件，包括7月一名男子在曼哈頓中城辦公大樓內槍殺四人後自盡。

槍擊 紐約市 地鐵

