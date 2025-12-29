跨年夜乘客注意… 紐約地鐵、鐵路增班 公車減班

跨年夜前後，MTA所屬軌道交通將增加班次，其中長島鐵路共增開11班列車，供郊區乘客往返曼哈頓。(本報檔案照)

大都會運輸署(MTA)日前公布新年假期紐約市及周邊公共交通運營計畫，其中地鐵 、長島鐵路 (LIRR)和北線鐵路(Metro North)將在12月31日(周三)下午至夜間增開部分班次，以方便前往曼哈頓 參與跨年活動的乘客，而公車會在跨年期間縮減部分班次。

根據計畫，紐約地鐵12月31日將按照工作日時刻表運行，當日晚間至午夜過後，地鐵1、2、3、4、5、7、C、D、G、L、N、Q、R線，以及曼哈頓42街接駁S線將增加班次，而A線的大站快車(express)當日將持續運行至凌晨2時30分。2026年1月1日(周四)，全市地鐵將按照周日時刻表運行。

長島鐵路將從12月31日傍晚時段起，在巴比倫線(Babylon)、蒙托克線(Montauk)、朗康科馬線(Ronkonkoma)、傑斐遜港線(Port Jefferson)以及途徑法拉盛的華盛頓港線(Port Washington)上，總共增發11班開往曼哈頓的列車，分別進入賓州車站(Penn Station)和大中央麥迪遜站(Grand Central Madison)。而在時報廣場跨年夜活動結束後，上述線路亦將在1月1日凌晨總共增發12班返程列車，供住在長島的乘客盡快返家。此後，長島鐵路在1月1日全天亦將按照周日時刻表運行。此外，北線鐵路亦將效仿長島鐵路模式，在12月31日夜間至1月1日凌晨，在各線路上單向增發部分車次，供郊區乘客往返曼哈頓。

曼哈頓、皇后區、布碌崙(布魯克林)和皇后區的部分公車線路12月31日將按照縮減班次的工作日時刻表運營，預計發車間隔將加大，乘客須等待更長時間。史泰登島和皇后區部分公車線路則將維持常規工作日時刻表。而在舉辦跨年活動的曼哈頓中城地區，由於大規模交通管制，途徑公車線路將受到嚴重影響，出現繞行、壅堵以及間隔不穩定等情況，乘客應計算好出行時間，或盡量改乘地鐵。