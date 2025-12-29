我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

跨年夜乘客注意… 紐約地鐵、鐵路增班 公車減班

記者許君達╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
跨年夜前後，MTA所屬軌道交通將增加班次，其中長島鐵路共增開11班列車，供郊區乘客往返曼哈頓。(本報檔案照)
跨年夜前後，MTA所屬軌道交通將增加班次，其中長島鐵路共增開11班列車，供郊區乘客往返曼哈頓。(本報檔案照)

大都會運輸署(MTA)日前公布新年假期紐約市及周邊公共交通運營計畫，其中地鐵長島鐵路(LIRR)和北線鐵路(Metro North)將在12月31日(周三)下午至夜間增開部分班次，以方便前往曼哈頓參與跨年活動的乘客，而公車會在跨年期間縮減部分班次。

根據計畫，紐約地鐵12月31日將按照工作日時刻表運行，當日晚間至午夜過後，地鐵1、2、3、4、5、7、C、D、G、L、N、Q、R線，以及曼哈頓42街接駁S線將增加班次，而A線的大站快車(express)當日將持續運行至凌晨2時30分。2026年1月1日(周四)，全市地鐵將按照周日時刻表運行。

長島鐵路將從12月31日傍晚時段起，在巴比倫線(Babylon)、蒙托克線(Montauk)、朗康科馬線(Ronkonkoma)、傑斐遜港線(Port Jefferson)以及途徑法拉盛的華盛頓港線(Port Washington)上，總共增發11班開往曼哈頓的列車，分別進入賓州車站(Penn Station)和大中央麥迪遜站(Grand Central Madison)。而在時報廣場跨年夜活動結束後，上述線路亦將在1月1日凌晨總共增發12班返程列車，供住在長島的乘客盡快返家。此後，長島鐵路在1月1日全天亦將按照周日時刻表運行。此外，北線鐵路亦將效仿長島鐵路模式，在12月31日夜間至1月1日凌晨，在各線路上單向增發部分車次，供郊區乘客往返曼哈頓。

曼哈頓、皇后區、布碌崙(布魯克林)和皇后區的部分公車線路12月31日將按照縮減班次的工作日時刻表運營，預計發車間隔將加大，乘客須等待更長時間。史泰登島和皇后區部分公車線路則將維持常規工作日時刻表。而在舉辦跨年活動的曼哈頓中城地區，由於大規模交通管制，途徑公車線路將受到嚴重影響，出現繞行、壅堵以及間隔不穩定等情況，乘客應計算好出行時間，或盡量改乘地鐵。

長島鐵路 曼哈頓 地鐵

上一則

法拉盛部分鉛水管線免費更換 市民可省萬元

下一則

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

羅馬競技場地鐵站 完美融合現代科技與古文物

羅馬競技場地鐵站 完美融合現代科技與古文物
我的巴士伴

我的巴士伴
在紐約搭地鐵

在紐約搭地鐵
地鐵OMNY機台不足 買票排逾20分鐘民眾不滿

地鐵OMNY機台不足 買票排逾20分鐘民眾不滿

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
雖然聖誕節當天不會迎來民眾期盼的白色耶誕，但紐約及三州地區本周末恐將迎上另一場快速移動的冬季風暴。(記者馬璿／攝影)

周末迎暴雪 紐約降雪最高達6吋

2025-12-25 01:30
將於明年1月1日起退場的紐約MetroCard交通卡，曾是紐約市的都市名片象徵。(本報檔案照)

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

2025-12-21 20:10
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
今年聖誕節，華埠依舊人來人往。其中最受矚目的餐廳之一是位於勿街(Mott St.)的老字號中餐館「和合」(Wo Hop)。(記者范航瑜／攝影)

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

2025-12-26 07:29
法官判決紐約州的綠燈法與聯邦法律並不衝突，紐約仍可發給通過考試但未取得合法居留身分者駕照。（路透）

聯邦法官維持紐約州「綠燈法」有效 允無身分者拿駕照

2025-12-25 07:25

超人氣

更多 >
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控

解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控