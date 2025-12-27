亞當斯臨去秋波 傳擬大筆否決市議會20案

在不到一周即將卸任之際，市長亞當斯擬否決一批市議會通過的重要法案，議題涵蓋住宅開發、街頭攤販、移民政策及警察問責等多個層面。(取自市長辦公室)

在不到一周即將卸任之際，市長亞當斯 (Eric Adams)擬否決一批市議會通過的重要法案，議題涵蓋住宅開發、街頭攤販、移民 政策及警察問責等多個層面。相關人士均要求匿名，並指出部分否決案可能要到除夕當天才會正式公布，最終名單仍在確認中。

多名知情人士向「每日新聞」透露，亞當斯將於12月31日(周三)晚間11時59分正式卸任，預計在最後幾天內否決約20項法案。消息人士特別點名，市議會於18日、2025年最後一次會議中通過的19項法案，極可能被否決。

其中一項備受關注的法案，將禁止聯邦移民執法機構在市懲教局設施內設立辦公室。在川普政府強硬打擊無證客的背景下，這項議題尤其敏感。

其他可能遭否決的法案還包括要求警局向平民投訴審查委員會開放隨身攝影機(Body-Cam)影像。此外，亞當斯也預計將否決一系列住宅相關法案，均為18日通過，內容涉及在特定建築出售中優先讓本地非營利組織取得資格、提高市府資助住宅項目的可負擔住房比例，以及要求更多市府補貼的開發案納入兩房與三房單位。

市長辦公室在相關住宅法案通過後，已釋出訊號指出可能行使否決權，並發表聲明抨擊這些措施方向錯誤。即將上任的市長曼達尼 (Zohran Mamdani)也曾對其中部分法案表達保留態度。

這一波預期中的否決，緊接在亞當斯於平安夜晚間否決的一項法案之後。該法案原本將為性別暴力受害者開放18個月的提告窗口，即使相關案件已超過追訴時效，也可對加害者提出民事訴訟。

市議會議長歐德思(Adrienne Adams)對平安夜的否決迅速回應，表示市議會將在1月初復會後，立即表決是否推翻市長的決定。依規定，51名議員中需有三分之二支持，否決案才能被推翻。