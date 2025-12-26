孫雯胡驍案流審 專家：有利被告但結果未知

我的頻道

記者胡聲橋╱紐約報導
華裔律師董克文解析孫雯胡驍案流審有利於被告，但強調最後的結果仍未知。(路透)
針對孫雯胡驍一案，陪審團無法就兩人所面臨的19項罪名達成一致意見，主審法官日前宣布此案流審(mistrial)，辯方將此視作是被告的勝利，但檢方馬上提出重審。曾擔任過獵狐行動案和王書君案的辯護律師董克文(Kevin K.Tung)分析表示，孫雯胡曉案的審理目前有利於被告，但最後結果仍未可知。

董克文說，獵狐行動案和王書君案都是在控辯雙方準備了兩年以後才開庭，所以他對孫雯胡驍案這個大型的複雜案件在被告被起訴僅僅一年後就開庭審理感到驚訝，認為這是辯方律師策略的成功之處。讓檢方在準備不足的情況下開庭，在庭審中顯然是一件有利於辯方的事情。

如果檢方認為流審的主要原因是證據不足，那檢方可以選擇重新審理，董克文說，「檢方沒有撤銷此案，這說明檢方不認為自己毫無勝算，而是有意願把這個案子審下去」。他指出，刑事案件經過幾次審理才取得一致的裁決並不罕見，下一個陪審團的人員構成如何，這對雙方來說都是賭運氣的事情。

案件現在流審，這就給下一個陪審團起一個先例，這是對辯方有利的情況，董克文說，無論如何，流審的結果已定，如果檢方在舉證和論證上沒有重大改變，那下一個陪審團達不成一致意見也在預期內。而且，為下一個陪審團找12個對此案一無所知的陪審員將更困難，陪審員有先入為主意見的可能性會增加。

這次庭審，也讓檢辯雙方看到了對方的所有底牌，這只能使雙方在下一次庭審中的攻防更加激烈。

至於陪審團沒有對孫雯胡驍受到的19項指控中的任何一項達成一致意見，目前有各種各樣的猜測。有人認為很可能陪審團中有一名陪審員固執己見，堅持認為兩人無罪。董克文對此認為，另一種可能出現的情況是陪審團在無法對關鍵指控達成一致意見的情況下，索性稱所有指控都無法統一意見，用這樣方法促使法庭另組陪審團，將案件審下去。

因為按照「一罪兩審」(Double Jeopardy)的原則，如果陪審團認為孫雯胡驍部分指控有罪，部分指控無罪，那麼這個案件就審理結束，無法再審。董克文認為，此次陪審團的意思是他們無能為力了，或許下一組陪審團能就關鍵指控做出一致裁決。

