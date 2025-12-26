76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案上州落網

我的頻道

記者劉梓祁╱紐約報導
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)
曼哈頓華埠靠近東河(East River)的兩橋社區(Two Bridges)18日晚發生命案，一名76歲華裔婦人被發現在住所內昏迷不醒，執法人員隨後將她的兒子列為嫌犯，並於24日平安夜當天在紐約上州將人抓捕。

聯邦法警(U.S. Marshals)指出，嫌犯為41歲的侯偉(Wei Hou, 姓名皆音譯)，曾使用鈍器將自己的母親擊打致死；被逮捕前，他藏身於上州一間汽車旅館，經短暫對峙後遭拘捕。

據市警(NYPD)消息，19日約晚上8時，華埠五分局接報稱門羅街(Monroe St.)18號尼克伯克村(Knickerbocker Village)寓所內有一名女性昏迷不醒。警員到達現場後，發現一名76歲女性倒臥室內，已失去意識且無反應，頭部及身體有明顯外傷。

救護人員(EMS)隨後到場，並當場宣告該名婦女死亡。警方隨後確認死者為侯珠(Zhu Hou, 音譯)，居住在離世的單位之中。根據聯邦法警的公告，警方認定，侯珠為侯偉的母親；侯偉在家中與母親發生爭執期間，將其毆打致死，警方於翌日在公寓七樓發現遺體，現場旁有一塊染血滑板。

知情人表示，案發後由死者的長子報警求助。法警指出，在接到市警求助後，執法人員循線追查後，於上州奧伯尼(Albany)以南的斯科達克(Schodack)鎮，在當地的「Castle Inn」汽車旅館鎖定侯偉行蹤，並在嫌犯一度威脅自殘的情況下，成功將其拘捕。

法警局表示，侯偉為後期入籍的美國公民，出生於中國，且在多個州份有長期刑事紀錄。案發時，他正因一宗重罪毒品案件，接受紐約州懲教及社區監管署(Department of Corrections and Community Supervision)的社區監管。

州府紀錄顯示，侯偉曾因三級管制藥物持有罪被判最高兩年監禁，但在服刑約四個月後，於今年10月14日獲釋。法警局紐約州北區代理負責人阿莫亞(Christopher Amoia)表示，「此次成功抓捕命案嫌犯，體現了多個執法機構多年來建立並不斷強化的協作關係。」

法警表示，侯偉因涉嫌二級謀殺遭通緝，其在被捕過程中受傷，已接受治療。據消息人士，侯偉已於25日上午被移交至華埠五分局。

