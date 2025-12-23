我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

無法達成一致裁決 孫雯胡驍案流審 檢方促「盡快」重審

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
孫雯胡驍案法官宣布流審，檢方希望「盡快」重審。(路透)
孫雯胡驍案法官宣布流審，檢方希望「盡快」重審。(路透)

在經過六天審議後，孫雯胡驍案陪審團於22日向主審法官科根(Brian Cogan)表示，他們無法就前州府高級官員孫雯及其丈夫胡驍所面對的所有19項指控達成一致意見。法官科根宣布孫雯胡驍案流審(mistrial)，而檢方則希望此案「盡快」重審。

22日上午，孫雯胡驍案陪審團在加入一名後補陪審員後重新開始審議。下午，陪審團在給法官科根的書面說明中寫道，「法官大人，經過多次審議和重新審議，陪審團仍無法達成一致裁決。陪審員立場堅定」。

法官科根召集陪審團成員，詢問陪審團主席是否對其中任何一項指控達成一致意見。主席回答說，他們對所有19項指控都意見不一。科根法官隨後宣布此案流審。

負責此案的助理聯邦檢察官所羅門(Alexander Solomon)告訴法官，檢方希望「盡快」重審此案。

決定下一步驟的審前會議定於2026年1月26日舉行。

本案的陪審團遴選工作於11月10日開始。庭審從11月12開始。在為期一個月庭審中，檢方傳喚了41名證人，辯方傳喚了八名證人，檢方還傳喚了一名反駁證人。陪審團從12月12日開始審議，期間曾三度提交書面說明，稱陪審團意見有分歧，無法統一。

陪審團18日首次告訴法官科根，陪審員無法達成一致意見，當時法官科根敦促陪審團繼續審議，希望最終能有裁決。當時因為一位陪審員22日有出行計畫，法官科根18日還解除了這名陪審員的責任，宣布由一名後補陪審員接替。

孫雯和胡驍一共被指控非法充當外國代理人、簽證欺詐、受賄、洗錢、逃稅、銀行欺詐等19項罪名。孫雯被指控非法充當外國代理人，為中國政府謀取利益，為中國省政府代表團提供假邀請信，並利用新冠 疫情期間為州政府採購個人防護用品(PPE)的機會，將州政府合同交給自己的親屬和朋友的公司，並非法收取大量回扣。胡驍則被指控將非法所得洗回美國，並被指控銀行詐欺和逃稅等罪名。孫雯和胡驍否認了所有指控。

孫雯胡驍案法官宣布流審，檢方希望「盡快」重審。(路透)
孫雯胡驍案法官宣布流審，檢方希望「盡快」重審。(路透)

孫雯 外國代理人 疫情

上一則

曼哈頓租金平均達5686元創新高 區長呼籲興建可負擔房

下一則

曼達尼跨年夜宣誓就任紐約市長 詹樂霞、桑德斯分別主持
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

南加男子「單挑」ICE 拖走2輛執法車 陪審團判無罪

南加男子「單挑」ICE 拖走2輛執法車 陪審團判無罪
孫雯胡驍案法官宣布流審 檢方希望「盡快」重審

孫雯胡驍案法官宣布流審 檢方希望「盡快」重審
孫雯非法充當外國代理人等19項指控 陪審團未達成一致意見

孫雯非法充當外國代理人等19項指控 陪審團未達成一致意見
孫雯案檢方認證據充分 但仍有多項指控難以服人

孫雯案檢方認證據充分 但仍有多項指控難以服人

熱門新聞

位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
華航16日宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK)—台北(TPE)航線新增每周四的航班。(本報檔案照)

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

2025-12-16 19:45
紐約州博彩委員會15日投票決定為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照，圖為其中的皇后區大都會公園所提賭場案效果圖。(取自大都會公園官網)

紐約3賭場定了…皇后區、布朗士均獲牌照 包括法拉盛

2025-12-15 14:18
將於明年1月1日起退場的紐約MetroCard交通卡，曾是紐約市的都市名片象徵。(本報檔案照)

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

2025-12-21 20:10
要求報稅時將小狗比照人類的兒女列為被撫養人。示意圖（路透）

報稅時要將小狗比照兒女列為被撫養人 律師將IRS告上法院

2025-12-15 09:59

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者