無法達成一致裁決 孫雯胡驍案流審 檢方促「盡快」重審

孫雯胡驍案法官宣布流審，檢方希望「盡快」重審。(路透)

在經過六天審議後，孫雯 胡驍案陪審團於22日向主審法官科根(Brian Cogan)表示，他們無法就前州府高級官員孫雯及其丈夫胡驍所面對的所有19項指控達成一致意見。法官科根宣布孫雯胡驍案流審(mistrial)，而檢方則希望此案「盡快」重審。

22日上午，孫雯胡驍案陪審團在加入一名後補陪審員後重新開始審議。下午，陪審團在給法官科根的書面說明中寫道，「法官大人，經過多次審議和重新審議，陪審團仍無法達成一致裁決。陪審員立場堅定」。

法官科根召集陪審團成員，詢問陪審團主席是否對其中任何一項指控達成一致意見。主席回答說，他們對所有19項指控都意見不一。科根法官隨後宣布此案流審。

負責此案的助理聯邦檢察官所羅門(Alexander Solomon)告訴法官，檢方希望「盡快」重審此案。

決定下一步驟的審前會議定於2026年1月26日舉行。

本案的陪審團遴選工作於11月10日開始。庭審從11月12開始。在為期一個月庭審中，檢方傳喚了41名證人，辯方傳喚了八名證人，檢方還傳喚了一名反駁證人。陪審團從12月12日開始審議，期間曾三度提交書面說明，稱陪審團意見有分歧，無法統一。

陪審團18日首次告訴法官科根，陪審員無法達成一致意見，當時法官科根敦促陪審團繼續審議，希望最終能有裁決。當時因為一位陪審員22日有出行計畫，法官科根18日還解除了這名陪審員的責任，宣布由一名後補陪審員接替。