曼哈頓租金平均達5686元創新高 區長呼籲興建可負擔房

記者曹馨元／紐約報導
曼哈頓平均租金於上月達到新高，租金中位數正以三年來最快速度上漲。(記者曹馨元／攝影)
曼哈頓平均租金於上月達到新高，租金中位數正以三年來最快速度上漲。(記者曹馨元／攝影)

最近發布的租金報告顯示，曼哈頓平均租金於上月達到新高，不僅較10月有0.6%的略微增長，較去年同期更是上漲12.7%；報告也指出，租金中位數正以三年來最快速度上漲。曼哈頓區長李文(Mark Levine)批評，如今租金達到新高已成為常態。

德愛地產(Douglas Elliman)的數據顯示，曼哈頓平均租金已於上月到達5686元，該區平均租金、中位數租金以及每平方呎均價均呈歷史新高；同月，布碌崙(布魯克林)平均租金為4269元，較10月略微下滑，但年漲幅仍達到8.8%；皇后區西北部的平均租金則為3739元，年增幅為三個地區中最小，僅有2.1%。

根據報告，曼哈頓的空置率較去年同期幾乎維持在同一水準，新簽約數量有2.1%的小幅增長；而布碌崙的房屋庫存及新簽約數量分別呈現10.3%及27.3%的下降，顯示租房市場的流動性有所下降；皇后區西北部的房屋庫存有2.2%上漲，新簽約數量卻反而有10.5%下跌，可能意味著市場有所轉冷。

報告也指出，代表最高10%租金的豪華租屋如今以約租金8700元起步，年增長亦超過10%，體現高端市場依然火熱。而豪華租屋市場的擴大也拉高整體中位數租金；目前，曼哈頓中位數租金達到4750元，增長率為2023年以來最快。

即將出任市主計長的現曼哈頓區長李文對此表示，如今租金持續上漲，每月都突破歷史新高；「要是這個趨勢延續下去，除了最富有的紐約客之外，其他人都將被迫離開這座城市。」

李文同時呼籲，如今不斷高漲的租房市場更證明「我們迫切需要興建更多住房，尤其是可負擔住房」；「明年1月1日起，新市府各部門都必須全面動員，因應這場危機」。

租金 曼哈頓 布碌崙

