被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

紐約迎本季首場降雪 周末恐積雪3-5吋

記者劉梓祁╱紐約即時報導
紐約市將迎來本季首場降雪，周末恐積雪3至5吋，長島最高或達6吋。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約市將迎來本季首場降雪，周末恐積雪3至5吋，長島最高或達6吋。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市本周末預計迎來本季首場降雪，國家氣象局(National Weather Service)紐約與新澤西辦公室近期發布冬季天氣警示(Winter Weather Advisory)，預警自13日(周六)晚間持續至14日(周日)下午，提醒民眾留意可能出現的危險天氣狀況。

氣象預報指出，降雪將於周六深夜開始，並於周日清晨前後達到高峰。市區預計累積降雪約3至5吋，長島部分地區可能高達6吋。國家氣象局氣象學家波利納(Joe Pollina)表示，降雪將持續至周日的日出前後，至上午中後段逐漸減弱，預計在上午10時至下午1時之間結束。

降雪結束後，冷空氣將迅速南下，預計15日(周一)清晨氣溫將降至10多度，嚴寒天氣或持續至下周初。

近年紐約冬季降雪明顯偏少，根據國家氣象局資料，位於中央公園的官方測站，歷年平均每季降雪量接近30吋；但去年整個冬季僅累積略多於一呎，前一年為7.5吋，再前一年更僅2.3吋。2022年2月至2024年1月期間，紐約市幾乎連續兩年未出現顯著降雪。

隨著冬季嚴寒天氣來襲，大都會運輸署(MTA)亦宣布啟動應變措施，以確保乘客安全及交通運作。MTA表示，員工將在全市各區域灑鹽、清理積雪，並盡可能維持地鐵基本設施的正常運作。

MTA指出，雖然地鐵地下路段通常不受降雪影響，但全市仍有近220哩的露天軌道，部分路線較易受降雪及結冰影響，包括皇后區法拉盛7號線。地鐵部門已部署除冰列車、清障列車等應變設備，並派人進駐重點車站及車廠。

