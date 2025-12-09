「詐騙已成瘟疫」陸天娜提案 責成FBI牽頭聯邦各部會反詐

針對詐騙愈演愈烈的問題，紐約州聯邦參議員陸天娜聯合兩黨議員分別在國會兩院提案，要求FBI牽頭制定高效可行的跨部門反詐策略。(記者許君達／攝影)

根據聯邦調查局(FBI )報告，全美範圍內去年因詐騙損失超過166億元，其中年長者損失達48億元。紐約州國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)聯合兩院兩黨議員共同提案，責成FBI成立專項跨部會工作組，以聯邦之力應對騙徒。陸天娜說，當前流行的騙局多源自境外犯罪集團，已呈「瘟疫」之勢蔓延全球。

據國會調查，在人工智慧(AI)等技術愈發成熟的背景下，犯罪者的詐騙成本進一步降低。去年美國執法機構接到的詐騙相關報案損失金額比上年增加25%，全美超過四成成年人曾因詐騙而損失過金錢或個人敏感資訊，其中老年人面臨的經濟損失和心理傷害更加嚴重。

但陸天娜指出，目前在聯邦層面共有13個相互獨立的機構從事反詐工作，但各自為政、缺乏溝通，無法提升綜效。她因此與國會兩院內的跨黨派同僚聯合提案，擬要求由FBI牽頭各部門，制定更加高效的反詐策略。

提案名為「2025年國家打擊詐騙策略案」(National Strategy for Combating Scams Act of 2025)，要求由FBI局長出面組建跨部門工作組，召集來自國土安全部、國務院、聯邦檢察官辦公室、財政部等十餘個聯邦職能機構的專業人士，商討並制定打擊詐騙犯罪、保護美國人免受損失的統一行動策略。提案要求工作組重視蒐集受害人證詞、並討論與民間和商業機構合作預防詐騙的可行方法。

這一策略的核心精神在於：在界定各機構角色和權限的同時，制定可行的跨部門協作計畫，同時建立部門間共享數據的方案。此外還要求工作組制定受害者援助計畫，並加強與外國政府合作，以打擊跨境詐騙集團 。

根據本報此前的報導，部分導致華人受害者損失大量金錢的騙局，很可能來自東南亞 的電信詐騙集團。陸天娜證實此一說法。她表示，目前將目光瞄準美國、尤其是長者的詐騙者不僅來自東南亞，還包括一些來自俄羅斯或印度的犯罪集團，而包括FBI在內的執法部門也已開始關注此問題。