華裔理髮師移民局報到遭ICE拘押 返家仍未脫險

快訊

記者高雲兒／紐約報導
皇后法拉盛日前遭ICE拘押的華裔理髮店員工劉姓男子，本月3日意外獲釋。圖為ICE幹員10月21日在曼哈頓華埠的逮捕行動。(美聯社)
皇后區法拉盛一名日前遭聯邦移民與海關執法官(ICE)拘押的理髮店華裔員工劉姓男子，本月3日意外獲釋，讓原本幾乎放棄希望的家屬與雇主大呼「驚喜」。劉男在外州拘留中心被扣押多日後，於當晚搭機返回紐約，與妻兒短暫團聚，但仍須在下周按時到移民局報到，是否會被遣返仍不明朗。

劉男年僅20餘歲，在法拉盛一間華人理髮店工作三年半，與妻子育有一名一歲幼兒。向本報求助的理髮店老闆娘此前表示，劉男一直勤奮工作、按時納稅、從未涉入治安問題。上月，他到移民局例行報到時突遭拘捕，ICE指稱他「未按時報到」，但理髮店老闆娘強調劉从来都按時报到，政府抓人證據不足。

劉男家屬當晚緊急聘請律師，並立刻向聯邦法院提出控告ICE的案件。老闆娘回憶說：「如果等到第二天就來不及了，律師當晚就提告交費，才能讓法官立即介入。」法官審閱記錄後，認為ICE的拘捕理由證據不足，下令必須釋放劉男。在此過程中，他仍被從新澤西州轉送至路易斯安那州。

理髮店老闆娘表示，回来的過程也是一波三折。3日下午，路易斯安那拘留中心突然通知家屬須立即安排網約車前往監獄接人，並提供當天飛往紐約的航班資訊，否則不會放人。「當時非常緊張，要同時訂車、訂機票，不然就錯過機會了，」老闆娘說。劉男全程佩戴電子腳鐐，在ICE監控下登機返紐，身分證件則未被歸還，只持拘留中心開出的臨時文件。

雖然已平安返回法拉盛，但案件仍未完。由於控告ICE的案件仍在進行，法官指示不得繼續拘押，因此現在僅「暫時獲釋」。老闆娘表示：「他下周還要在紐約報到，到時再看情況。」她坦言仍十分擔心，但希望下一步會是好消息，「孩子才一歲多，天天在家喊爸爸。這次終於能看到爸爸，對這個家庭來說是唯一的安慰」。

她也提到，劉男能被釋放「算是非常幸運」，同樣聘請律師、遭ICE拘押的另一名年輕華裔男子至今仍被關押未出來。至於劉男是否會立即回理髮店工作，店東表示仍視其身心狀況與下周報到結果而定。「他現在戴著電子腳鐐，行動也不太方便。先休息一下，等下周知道情況再說」。

ICE 法拉盛 移民

暴力攻擊 審判期間潛逃 華男落網判囚20年
