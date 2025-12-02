紐約市將設500處「腳踏車集中存放設施」最早明年夏天投放

我的頻道

記者許君達／紐約報導
紐約市交通局計畫在全市範圍內建設500處公共單車存放設施，現已選定承包商。當局原計畫今年啟用首批存車設施，但被推遲，預計最早也要明年夏季才能開始投放；圖為承包商Tranzito提供的效果圖。(Tranzito製圖，市交通局提供)
紐約市交通局1日宣布，已選定承包商，將在市內500處地點安裝腳踏車存放設施，以幫助居住空間有限的腳踏車使用者安全存放自己的腳踏車。

交通局表示，紐約市每天有逾60萬次腳踏車出行，然而由於居住空間所限，很多市民家中缺乏腳踏車存放空間，而重量較大且安全性不佳的電動腳踏車更難被搬上公寓樓，這對普及綠色環保的腳踏車出行構成了最大障礙。因此，市府計畫推出公共腳踏車存放設施，使車輛不必上樓。

交通局去年5月宣布承包商招募計畫，稱將從今年起啟用首批存車設施，並在五年內完成全部500處設施的建設。根據初步計畫，存車設施包括三種型態，分別為封閉式小容量單元和封閉式大容量單元，分別可存放十至數十輛腳踏車不等，還會在一些空間有限的人行道上設置露天自動鎖定式存車架。

不過直到今年12月，交通局才選定加州企業Tranzito作為承包商。而根據紐約市府官方期刊「城市紀錄」(The City Record)刊登的消息，與Tranzito簽訂的五年合約將在明年5月啟動，這意味著紐約市民今年年內無法等到任何存車設施的啟用。

交通局1日發布的新聞稿稱，存車設施的詳細設計方案和選址將在日後公布。

