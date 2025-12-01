我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

節日地鐵垃圾增多 MTA加強清潔頻率

記者許君達╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
為應對年底節假日期間遊客大量湧入、垃圾激增的情況，MTA將在明年1月前對曼哈頓中城的13座地鐵站進行每周一次的軌道垃圾清理。地鐵部門負責人介紹，軌道垃圾堆積會導致火災風險升高，還可能堵塞下水道或觸法信號系統異常，影響列車運行。(本報檔案照)
為應對年底節假日期間遊客大量湧入、垃圾激增的情況，MTA將在明年1月前對曼哈頓中城的13座地鐵站進行每周一次的軌道垃圾清理。地鐵部門負責人介紹，軌道垃圾堆積會導致火災風險升高，還可能堵塞下水道或觸法信號系統異常，影響列車運行。(本報檔案照)

大都會運輸署(MTA)日前宣布，即日起至明年1月中旬期間，遊客集中的曼哈頓中城13座地鐵站將加密軌道清潔頻率，以及時清理垃圾，降低垃圾堆積導致行車意外的可能性。

MTA公布的數據顯示，去年10月1日至今年1月31日間，曼哈頓洛克菲勒中心地鐵站(47-50 Streets-Rockefeller Center)內收集到的每袋垃圾平均重達62.4磅，而全年其他時段垃圾袋的平均重量為51.1磅。MTA所屬紐約市捷運局(NYC Transit)地鐵主管阿馬羅薩(Bill Amarosa Jr.)介紹，根據去年的經驗，年底節慶集中期內，洛克菲勒中心和附近地鐵站內的垃圾收集量比平時普遍增加了20%至30%，而這主要是由於遊客大量湧入導致的。

地鐵站內垃圾激增不僅影響候車環境，還會導致垃圾火災等意外事故的概率增加。根據MTA數據，從2024年10月至2025年10月間，紐約地鐵系統內火災總數量增至885起，同比增幅8.5%，而在年底節慶集中的12月至1月間，地鐵火災數量出現異常激增。阿馬羅薩表示，過量垃圾除了引發火災外，還可能堵塞排水系統或導致信號系統異常，影響列車的正常運行，因此，MTA決定在今年年底期間增加垃圾清運的頻率。

通常情況下，地鐵月台上的垃圾桶每八小時需要清運一次，垃圾袋每天夜間用專門的軌道車運出車站；而軌道內的垃圾則每14天或30天清理一次。根據計畫，在曼哈頓39街至59街範圍內的全部地鐵站，年底期間軌道垃圾清理頻率將改為每周一次。在客流最大的時報廣場地鐵站，1/2/3號線和N/Q/R/W線的軌道和月台還將進行額外的特別清理。

地鐵站 MTA 曼哈頓

上一則

迎第25年節慶傳統 法拉盛聖誕樹12/2點燈

下一則

紐約市家庭糧食不足問題惡化 民眾分享省錢妙招
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

巴西女布碌崙昏倒落軌截肢 MTA判賠8200萬

巴西女布碌崙昏倒落軌截肢 MTA判賠8200萬
女遊客昏倒落軌遭輾斷手足 MTA被裁賠償8200萬元

女遊客昏倒落軌遭輾斷手足 MTA被裁賠償8200萬元
中斷一年 薩克斯五大道百貨「聖誕燈光秀」回來了

中斷一年 薩克斯五大道百貨「聖誕燈光秀」回來了
懷舊假日地鐵列車12月回歸 1930年代館藏車廂供乘客搭乘

懷舊假日地鐵列車12月回歸 1930年代館藏車廂供乘客搭乘

熱門新聞

華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
王悅綺勇奪今年紐約州高中跳水1米板冠軍，已被哈佛大學提前錄取。(張Nancy提供)

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

2025-11-25 07:17
兩名華裔紐約居民於23日下午被發現陳屍大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內，死因離奇，目前仍在調查。死者為一名男子與一名女子。(博加塔官網)

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

2025-11-26 15:26
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
川普總統(左)與造訪白宮的紐約候任市長曼達尼握手。(路透)

曼達尼：我仍認為川普是法西斯及暴君

2025-11-23 11:37

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企