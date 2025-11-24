我的頻道

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

受紐約市警與ICE執法壓力 堅尼路非法攤販轉入地下活動

記者許君達／紐約報導
在執法壓力下，曼哈頓華埠堅尼路上的非洲裔假冒名牌商販逐漸放棄了占道擺地攤，轉入地下經營模式；圖為原本售假商販聚集最嚴重的堅尼路地鐵NQRW線出站口。(記者許君達／攝影)
曼哈頓華埠堅尼路(Canal Street)假名牌商販占道經營問題由來已久，最近一年來，來自非洲塞內加爾等國的無證移民成為在堅尼路擺地攤的主力。在今年10月聯邦移民與海關執法局(ICE)前往堅尼路執行大規模逮捕行動後，11月22日再次出動，逮捕一人；紐約市警(NYPD)也不定期開展執法行動掃蕩非法攤販。記者調查發現，在雙重執法壓力下，堅尼路的非洲裔攤販逐漸轉入地下活動，並效仿華人販售仿冒品攤販的模式，先用圖冊吸引買主、再前往隱密地點單獨交貨，以降低被捕的風險。

經常徒步經過堅尼路的華人葉女士說，從10月ICE第一次逮捕行動後直至11月中旬，堅尼路的地攤幾乎一切如常，但比以前更謹慎也很隱蔽，一有風吹草動便抱著貨品在人行道上奔跑，導致街上時有騷動，她還多次被撞到。

葉女士說，她最後一次目擊這樣的場景是在約一周前。但當記者近日前往堅尼路交百老匯大道(Broadway)附近走訪時，卻發現人行道上空曠許多，非洲裔商販多聚集在百老匯大道西側的一條背街小巷內。一名商販表示，「外面有警察」，如有意購買，他可提供產品照片，待購買意向談成後再去為買主拿貨，但他婉拒透露取貨地點和貨品來源。

周邊其他非洲裔商販，也多像他一樣四處遊走，尋覓潛在顧客。這一交易方式與同樣活躍在堅尼路上的華裔售假商販相似。根據華埠社區人士陳家齡觀察，非洲裔商販初來時，曾與已盤據此地多年的華人商販發生過爭端，後來逐漸分清各自地盤。他們起初只兜售耳機、太陽鏡等，後來開始售賣與華人商販類似的假名牌包、圍巾或服飾。葉女士也表示，她曾多次看到非洲裔地攤商販的貨品包裝上滿是中文，因此判斷很可能都是中國製造。

紐約州地方法律及相關判例規定，製造或銷售帶有仿冒商標的商品，且存在「明知故犯」情節的，才構成違法條件；購買者不會觸法。但紐約市警的執法指南要求警員只有在親眼目擊售賣行為時才能逮捕。因此雖然法律並未明文為「先看圖再取貨」的交易方式免罪，但在現實層面，執法機構很難獲取足夠的證據對未擺出地攤的售價商販實施逮捕和起訴。

轉入地下的非洲裔遊商開始聚集在華埠百老匯大道西側的背街小巷內，模仿華人售假商販的...
地攤商販撤離後，華埠堅尼路南側人行道恢復了寬敞的空間。(記者許君達／攝影)
聯邦商駕新規威脅新移民生計 紐約提告
