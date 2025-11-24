受紐約市警與ICE執法壓力 堅尼路非法攤販轉入地下活動

在執法壓力下，曼哈頓華埠堅尼路上的非洲裔假冒名牌商販逐漸放棄了占道擺地攤，轉入地下經營模式；圖為原本售假商販聚集最嚴重的堅尼路地鐵NQRW線出站口。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠 堅尼路(Canal Street)假名牌商販占道經營問題由來已久，最近一年來，來自非洲塞內加爾等國的無證移民成為在堅尼路擺地攤的主力。在今年10月聯邦移民與海關執法局(ICE)前往堅尼路執行大規模逮捕行動後，11月22日再次出動，逮捕一人；紐約市 警(NYPD)也不定期開展執法行動掃蕩非法攤販。記者調查發現，在雙重執法壓力下，堅尼路的非洲裔攤販逐漸轉入地下活動，並效仿華人 販售仿冒品攤販的模式，先用圖冊吸引買主、再前往隱密地點單獨交貨，以降低被捕的風險。

經常徒步經過堅尼路的華人葉女士說，從10月ICE第一次逮捕行動後直至11月中旬，堅尼路的地攤幾乎一切如常，但比以前更謹慎也很隱蔽，一有風吹草動便抱著貨品在人行道上奔跑，導致街上時有騷動，她還多次被撞到。

葉女士說，她最後一次目擊這樣的場景是在約一周前。但當記者近日前往堅尼路交百老匯大道(Broadway)附近走訪時，卻發現人行道上空曠許多，非洲裔商販多聚集在百老匯大道西側的一條背街小巷內。一名商販表示，「外面有警察」，如有意購買，他可提供產品照片，待購買意向談成後再去為買主拿貨，但他婉拒透露取貨地點和貨品來源。

周邊其他非洲裔商販，也多像他一樣四處遊走，尋覓潛在顧客。這一交易方式與同樣活躍在堅尼路上的華裔售假商販相似。根據華埠社區人士陳家齡觀察，非洲裔商販初來時，曾與已盤據此地多年的華人商販發生過爭端，後來逐漸分清各自地盤。他們起初只兜售耳機、太陽鏡等，後來開始售賣與華人商販類似的假名牌包、圍巾或服飾。葉女士也表示，她曾多次看到非洲裔地攤商販的貨品包裝上滿是中文，因此判斷很可能都是中國製造。