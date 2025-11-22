補糧食券削減 州府周發20元支票

一般情況下，FreshConnect會配合糧食券，提供「消費兩元、得兩元」的對等補助，但此次的緊急支票，不需搭配任何其他消費即可領取。(記者范航瑜／攝影)

州長霍楚 (Kathy Hochul)21日宣布撥款緊急補助200萬元用於FreshConnect計畫，每周向有需要的居民發放20元FreshConnect支票，可用於全州各地農夫市集選購新鮮食品。

符合資格的民眾可從即日起至12月31日，在參與計畫的農夫市集每周領取20元支票，發完為止。一般情況下，FreshConnect會配合糧食券 ，提供「消費兩元、得兩元」的對等補助，但此次的緊急支票則不需搭配任何其他消費即可領取。

緊急支票可用於購買符合糧食券資格的食品，包括蔬果、肉類、魚禽、麵包、蜂蜜、醬料、乳製品、義大利麵、烘焙食品等，也可與糧食券電子卡與其他補助合併使用。州府同時提醒，每個市集收到的配額有限，預料將出現排隊情況。

距離曼哈頓華埠最近的農夫市集是Two Bridges Youth Market Farm Stand，位於麥地臣街(Madison St)50號，每周日早上10時30分至下午3時開放，營運期間為每年的5月25日至12月14日。此市集接受SNAP、FMNP及FCC補助。完整名單可查詢州農業與市場廳網站agriculture.ny.gov/farmers-markets-county。

自計畫創立以來，糧食券一直由聯邦政府出資，紐約州 每月為近300萬名居民管理約6億5000萬元的聯邦糧食券福利，由於計畫規模龐大，任何州府都無法完全取代或補上聯邦削減的糧食券福利。「我們會盡一切努力，確保紐約人在節日期間不至於挨餓，我也鼓勵符合資格的居民前往附近的合作市集參加這項計畫」，霍楚表示。

FreshConnect支票計畫自2011年啟動，旨在建立並支持為高需求社區提供新鮮食物的農夫市集，同時促進市集經濟發展，協助生產者接觸更多顧客。凡販售符合糧食券資格食品的市場、攤位或行動市集皆可接受此支票。2024年紐約州共有71個農夫市集參與，州府向消費者發放了共146萬6750張支票。