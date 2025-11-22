我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
ICE紐約行動總監基納洛表示，移民執法對象不僅限於嚴重罪犯；圖為ICE於堅尼路所捕非法移民。(記者劉梓祁╱攝影)
ICE紐約行動總監基納洛表示，移民執法對象不僅限於嚴重罪犯；圖為ICE於堅尼路所捕非法移民。(記者劉梓祁╱攝影)

聯邦移民與海關執法局(ICE)紐約行動總監基納洛(Ken Genalo)21日表示，移民執法者的逮捕對象不僅限於「最嚴重罪犯」，也包括在境內、並未犯罪但沒有合法身分的移民；他強調，執法人員在搜捕目標時若遇到其他非法入境者，同樣會依法逮捕。

基納洛在接受「PIX on Politics」節目的訪問時指出，「當我們在外尋找這些犯罪者時，也會遇到其他非法滯留美國的人，他們同樣違反移民法，因此也會被逮捕」。他補充說，與「最嚴重罪犯」同行的人，有時是共犯或涉案者，「我們也會依法拘捕這些人」。

本周稍早，邊境執法事務負責人霍曼(Tom Homan)表示，將加強紐約市的ICE執法行動。基納洛亦提到，新政府上台後，ICE已取得更多資源，執法行動明顯增強。

盡管如此，紐約市候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)則多次強調將維護「庇護城市」(sanctuary city)政策，以保障移民權益。他亦曾表示，他希望未來的紐約市警局長確保警員不會協助ICE執法。19日，曼達尼宣布留任現任市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)。

對此，基納洛回應，ICE不需要市警協助逮捕，但希望警方或市懲教局(DOC)在釋放被捕者前通知ICE，「我們理解庇護政策的存在，但若有人已被逮捕或在羈押中，我們只需要在他們被釋放前接到通知」。

對於外界質疑ICE人員配戴面罩、無法辨識身分，基納洛則稱，這是因為特工與家屬面臨嚴重的人身安全威脅，「有政治人物、非營利組織及許多行動者專門曝光我們人員的資料，攻擊他們及其家人」。他說，ICE相關死亡威脅較以往增加8000%。

他反駁指責ICE執法過當的輿論，稱部分媒體與政治人物「不斷妖魔化ICE的合法職責」，導致執法人員在全國各地遭到推擠、辱罵甚至車輛衝撞。

談及10月在曼哈頓華埠進行的突襲行動，且期間曾爆發民眾與ICE衝突，基納洛表示該行動「基於情資主導」，執法人員認為目標對象涉有「嚴重犯罪背景」。他形容被捕者「具有攻擊性、反抗性」，因此行動中需採取相應武力。

ICE 移民 紐約市

上一則

避談與市警局長蒂池分歧 曼達尼提名續任惹進步派不滿
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

北卡移民掃蕩結束？ICE邊境巡邏隊已轉至紐奧良

北卡移民掃蕩結束？ICE邊境巡邏隊已轉至紐奧良
布碌崙ICE執法頻繁 莊文怡籲民眾求助

布碌崙ICE執法頻繁 莊文怡籲民眾求助
遵守報到20年 馬馬里蘭州亞裔婦人仍遭遣返越南

遵守報到20年 馬馬里蘭州亞裔婦人仍遭遣返越南
遵守報到20年 社區大力聲援 馬州亞裔婦仍遭ICE遣返

遵守報到20年 社區大力聲援 馬州亞裔婦仍遭ICE遣返

熱門新聞

皇后區法拉盛一名柳姓男子結識在中國的魏姓女子，2023年登記結婚後協助魏女及其兩名女兒移民美國，不料母女三人今年5月抵達紐約僅兩天後便失聯；圖為甘迺迪機場。(路透)

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

2025-11-17 13:25
來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢。圖為彼得·魯格著名的牛排。(路透)

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

2025-11-17 19:46
22歲華裔青年洪永尼(Yony Hung，音譯)憑藉創意料理「委內瑞拉中式炒飯」，吸引大批食客排隊購買，甚至連西語裔歌手J Balvin等明星也聞香而至。(取材自Instagram)

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

2025-11-17 07:47
自2022年春季以來，跋涉數月、步行穿過南美雨林來到紐約的萬名華人走線客已在異鄉度過數個年頭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客：即便在美國的明天渺茫 但回國是「生不如死」

2025-11-18 19:20
隨著向移民局報到時被捕的事件頻發，紐約市不少華裔移民已開始考慮放棄庇護程序，甚至希望能提前回中國。(記者高雲兒╱攝影)

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

2025-11-15 20:25
13日去世的布碌崙公寓管理員哈瓦利。(取材於Burim Havolli臉書)

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

2025-11-16 19:23

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增