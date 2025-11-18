紐約下州賭場之爭 委員會考察3案 預計12/1公布結果

皇后區花旗球場大都會公園提案方17日表示，已經與紐約市政府簽署前期開發協議，該份協議符合禁制令的要求。圖為大都會公園所提賭場案效果圖。(取自大都會公園官網)

隨紐約下州地區(Downstate)賭場牌照發放時間臨近，由五人組成的紐約州 「賭場設址委員會」(Gaming Facility Location Board)，計畫本周前往三個賭場提案所在地考察，聆聽申請者簡報，並評估停車及社區影響等因素；另一方面，針對法院曾下達的臨時禁制令，皇后區 花旗球場(Citi Field)的大都會 公園提案方17日表示，已經與紐約市政府簽署了前期開發協議，該份協議符合禁制令的要求。

目前仍在角逐三張賭場牌照的項目為皇后區的大都會公園、皇后區的雲頂世界，以及布朗士的巴利娛樂場。而賭場設址委員會的五位成員，正在計畫實地考察這三個項目。他們最多可以批准三張執照，但也可能一個都不批，預計在12月1日，賭場設址委員會將會公布他們的建議結果。之後，紐約州的博彩委員會將在年底前做出最終決定，完成牌照發放。

針對大都會公園項目，「賭場設址委員會」的意見各不相同。成員Saijai Kaushal表示「可能不錯」，能為周邊帶來商機。Paula Merchan則說不確定在該社區附近建賭場是「好主意還是壞主意」，並補充說「7號線地鐵已經很擁擠。」Andrew Kwon則認為這可能是一件「很酷的事」，「我覺得很多賭場都能吸引大量遊客和商業活動」。

美國網球協會(USTA)日前提告紐約市政府，指出市府與大都會公園一方簽署的停車場前期開發協議，違反了市府與美網協會長期租約中的「優先條款」。法官因此在14日下達臨時禁制令，規定市府在未能證明新協議符合美國網球協會權益前，不得簽署任何涉及大都會公園的新協議。

不過，大都會公園提案方17日表示，已經與市府簽署了前期開發協議，新協議符合近期法院的命令，也尊重美網協會的權益。美網協會則在最新聲明中態度轉變，表示「國家網球中心完全支持賭場計畫，以及它可以為社區帶來的眾多經濟利益，我們期待並歡迎它成為我們的新鄰居」。

另一方面，根據彭博社報導，知情人士表示，雲頂世界正在計畫和紐約州政府溝通，要求他們重新考慮投標方提出的稅率，希望政府或降低雲頂方曾提出的56%的老虎機稅率，或增加其他投標方的稅率。據悉，大都會公園提出的是州政府允許的最低25%的稅率，巴利娛樂場提出的稅率則為30%。