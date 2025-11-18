我的頻道

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

紐約市隱蔽攜槍申請 3年增近10倍

記者劉梓祁／紐約報導
紐約市隱蔽攜槍申請大增，三年內按月申請量飆近10倍；圖為市警所展示收繳槍枝。(記者劉梓祁／攝影)
紐約市隱蔽攜槍申請大增，三年內按月申請量飆近10倍；圖為市警所展示收繳槍枝。(記者劉梓祁／攝影)

自2022年6月聯邦最高法院在「布倫案」(Bruen decision)中要求紐約州放寬長期以來的槍械攜帶限制後，紐約市民申請隱蔽攜槍許可的數量快速攀升；根據非營利新聞媒體「The City」依據市警(NYPD)數據分析，近三年間每月攜槍申請量是過去近10倍。

市警數據顯示，自法規改變以來，已有超過1萬7000名紐約市居民獲批攜槍許可，另有逾8000宗申請截至10月1日仍在審理。相比之下，2011年全市的合法持槍者不到4000人。數據也顯示，攜槍申請量在2022年夏季明顯上升，並在2023年10月以巴戰事爆發後再次增加。

報導指出，盡管紐約州要求攜槍申請者必須完成嚴格的訓練課程，包括16小時課堂教學、筆試與實彈射擊測驗，但州政府並未進一步統一課程標準，使得民間訓練需求擴大。紐約州也禁止攜槍進入地鐵、營地等特定「敏感場所」，並要求彈藥購買者進行背景審查；然而，相關的州級和聯邦層級法規繁複，也成為訓練課程的重要內容。

在申請熱潮下，市警自2024年夏季至目前仍有大量申請積壓。聯邦司法部今年9月曾以「刻意拖延」為由起訴洛杉磯郡警察部門，指其延誤核發許可、侵犯第二修正案賦予的權利。法律學者指出，若紐約市無法合理解釋審批積壓，未來或面臨類似訴訟風險。

紐約州的訓練需求推高相關產業發展。一些具備國家步槍協會(NRA)資格的教官，在過去兩年接連開班授課，部分教官一年指導人數可達250人，訓練收費約為700元。

根據規定，申請人必須在實彈測試中於12呎距離射擊五發、至少命中四發；完成所有程序後，仍可能需等待一年以上，才能獲得攜槍許可。

紐約州 紐約市 地鐵

