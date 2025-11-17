「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

我的頻道

記者范航瑜／紐約報導
22歲華裔青年洪永尼(Yony Hung，音譯)憑藉創意料理「委內瑞拉中式炒飯」，吸引大批食客排隊購買，甚至連西語裔歌手J Balvin等明星也聞香而至。(取材自Instagram)

在紐約街頭，一輛簡單的汽車後車廂攤位中售賣的炒飯，日前掀發了一波網紅美食熱潮。22歲華裔青年洪永尼(Yony Hung，音譯)憑藉創意料理「委內瑞拉中式炒飯」，吸引大批食客排隊購買，甚至連西語裔歌手J Balvin等明星也聞香而至。

洪永尼出生於委內瑞拉，父母皆為華人。他將傳統中式炒飯融入委內瑞拉風味，在紐約不斷磨練出這道融合式料理，也因此在社群媒體上一砲而紅。在Instagram上，他的品牌名為「El Chino Venezolano」，意即「委內瑞拉的中國人」。不僅反映洪永尼的身分背景，也突凸顯了其中式炒飯融入委內瑞拉風味的美食特色。

洪永尼每天都會透過Instagram帳號「El Chino Venezolano」發布快閃地點與時間，吸引饕客前來排隊購買。例如13日，他就在曼哈頓中城45街販售，時間僅在下午3時半至5時，每位顧客限購一到兩份。

在接受西語節目「Primer Impacto」專訪時，洪永尼表示自己每天清晨4時半就得起床，從外出採買、烹飪、再到開車外送，全都親力完成。他的勤奮以及與顧客之間的親切感，立刻在西語裔社群內引發關注。不少食客除了打卡炒飯外，還會與洪永尼合影。洪永尼也會在Instagram上轉發顧客分享的圖片。

「委中炒飯」的成功已突破網路界線。歌手J Balvin與委內瑞拉棒球員卡布雷拉(Oswaldo Cabrera)與他合照並分享經驗後，他的名氣再度飆升。有著近30萬粉絲、曾與候任紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)合作拍攝探店視頻的美食網紅@marcosworldnyc也在社媒平台發布打卡視頻，並讚嘆：「這是我第一次嘗試委內瑞拉風味的中式炒飯，太驚艷了。」

洪永尼目前仍以汽車後車廂販售炒飯，但他的事業即將邁入新階段。22日，他將在西班牙馬德里開設首家餐廳。洪永尼表示，希望在新的一年能回到紐約開設分店。

22歲華裔青年洪永尼(Yony Hung，音譯)憑藉創意料理「委內瑞拉中式炒飯」，吸引大批食客排隊購買，甚至連西語裔歌手J Balvin等明星也聞香而至。(取材自Instagram)

