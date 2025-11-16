報到拘捕頻發 華人考慮放棄移民、提前返中

隨著向移民局報到時被捕的事件頻發，紐約市不少華裔移民已開始考慮放棄庇護程序，甚至希望能提前回中國。(記者高雲兒╱攝影)

在紐約接連傳出移民 在報到時遭拘捕的消息後，不少正在等待上庭的華裔移民開始重新評估自身處境， 過去多年努力等待結果的信心，如今在不確定性的籠罩下開始動搖；紐約市多名華人坦言，他們已開始考慮放棄庇護 程序，甚至希望能提前回中國，避免長期陷於未知與風險之中。

日前，一名在法拉盛 理髮店工作的劉姓男子在按時向移民及海關執法局(ICE)報到時遭拘捕，引起社區震動。與此同時，居民也陸續聽聞手機店、維修店、按摩業等行業的移民在報到時遇到類似情況，使社區討論日益集中在「是否仍應繼續按時報到」的問題上。

在法拉盛中心區域，多間小商家都表示，近來店內員工心情明顯更緊繃，不少人開始提前詢問律師，或請假觀望情況。一位手機維修店老闆說，「以前大家就是等上庭，心裡覺得有個方向。現在員工都在問我，他們是不是該改變計畫。」

不確定性帶來的壓力最直接落在庇護申請者身上，多位受訪者表示，他們過去花多年時間排隊、按時報到、準備聽證，但近期情勢讓他們開始懷疑「繼續等待是否還值得」。有店主透露，他的朋友已經詢問律師，是否能辦理提前回中國的程序，「要不然可能被送到其他國家。」

在社區持續蔓延的焦慮情緒下，聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)近日就劉姓男子案件發表回應，她表示，許多遭拘留的人並非暴力罪犯或危險人士，而是在社區努力工作、融入當地、依循程序生活的家庭成員，「拘留與遣返這些人，並不能提升公共安全」。她特別強調，劉姓男子是父親與丈夫，無犯罪紀錄，也一直為皇后區和城市付出。

孟昭文表示，尋求庇護是合法、合乎程序的行為，過程中不應伴隨過度恐懼與困惑，「無論移民身分，美國憲法保障的基本權利依然適用」。她指出，此案反映移民制度長期存在的積壓、不透明與流程不一致等問題，也使許多移民家庭無所適從。她呼籲國會加速推動全面移民改革，包括整理案件積壓與明確執法流程，使制度更具可預期性。