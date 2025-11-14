我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

曼達尼談全民托育計畫：現實可行 需州府增稅或另覓財源

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曼達尼的構想是為紐約市每個家庭提供免費托育服務，預估每年耗資60億元。目前紐約市的全民托育計畫僅適用於三至四歲兒童。(取自曼達尼官方X平台帳號)
曼達尼的構想是為紐約市每個家庭提供免費托育服務，預估每年耗資60億元。目前紐約市的全民托育計畫僅適用於三至四歲兒童。(取自曼達尼官方X平台帳號)

候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)13日前往布碌崙(布魯克林)一家托育中心，闡述其最重要的政見之一「全民托育」(universal child care)。盡管外界對該計畫能否落實多持懷疑態度，曼達尼表示他已著手規畫，資金與執行細節仍待敲定，但他堅信這項構想「既現實也可行」。

曼達尼表示，有幼兒的家庭約占紐約市人口的14%，卻占離開紐約的人口的30%。「除了住房，托育費是紐約人生活中第二大開銷。五大區平均每名幼童的托育成本每年高達2萬2500元」。

曼達尼的構想是為全市每個家庭提供免費托育服務，從六周大的嬰兒到學前兒童皆涵蓋在內，預估每年耗資60億元。目前紐約市的全民托育計畫僅適用於三至四歲兒童。

這筆經費來源將仰賴州府對企業與富人加稅。州長霍楚(Kathy Hochul)雖支持托育理念，卻不鼓勵提高稅收，但她也透露或許會透過其他資金管道實現。

市議會同日也表態支持曼達尼要求州府增加對托育資金的訴求，並發布報告為這一構想提供藍圖。報告建議曼達尼上任後立即著手改革市府與私營托育服務提供者的合約。教育局現行托育計畫的合約將於明年7月到期，市議會認為這是調整的關鍵時機。

報告指出，新合約應標準化提供低收入家庭「延長日託」(extended day)名額的方法，讓托育服務從每日6小時20分鐘，延長至全年每日最多十小時。議會還建議設置「收入滑動收費」(sliding scale)，收入較高家庭支付少量費用，確保低收入家庭名額全額補助。

曼達尼表示，「時間表與分階段推行方式，都是我們在交接期中持續討論的議題。我們會向市民保持透明，一有具體進展，會第一時間公布」。

曼達尼 低收入 紐約市

上一則

孫雯胡驍案審理 聚焦假邀請函與涉台阻撓
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約客談／就算看衰曼達尼 也別唱衰紐約

紐約客談／就算看衰曼達尼 也別唱衰紐約
曼達尼新政府徵才 1周湧5萬人

曼達尼新政府徵才 1周湧5萬人
州府促川普政府允用聯邦資金 周末、假日供學生餐食

州府促川普政府允用聯邦資金 周末、假日供學生餐食
曼達尼新政府招募 逾5萬人湧入…這些職位仍在徵才

曼達尼新政府招募 逾5萬人湧入…這些職位仍在徵才

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23
皇后區法拉盛一名華人理髮店員工本月在前往美國公民及移民局(USCIS)例行報到時，突然遭移民及海關執法局(ICE)拘押，並被送往新澤西州移民拘留中心。圖為ICE幹員10月21日在曼哈頓華埠的逮捕行動。(美聯社)

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

2025-11-13 07:17
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49
聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

2025-11-07 16:20
隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

2025-11-10 13:07

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌