曼達尼談全民托育計畫：現實可行 需州府增稅或另覓財源

候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)13日前往布碌崙(布魯克林)一家托育中心，闡述其最重要的政見之一「全民托育」(universal child care)。盡管外界對該計畫能否落實多持懷疑態度，曼達尼表示他已著手規畫，資金與執行細節仍待敲定，但他堅信這項構想「既現實也可行」。

曼達尼表示，有幼兒的家庭約占紐約市 人口的14%，卻占離開紐約的人口的30%。「除了住房，托育費是紐約人生活中第二大開銷。五大區平均每名幼童的托育成本每年高達2萬2500元」。

曼達尼的構想是為全市每個家庭提供免費托育服務，從六周大的嬰兒到學前兒童皆涵蓋在內，預估每年耗資60億元。目前紐約市的全民托育計畫僅適用於三至四歲兒童。

這筆經費來源將仰賴州府對企業與富人加稅。州長霍楚(Kathy Hochul)雖支持托育理念，卻不鼓勵提高稅收，但她也透露或許會透過其他資金管道實現。

市議會同日也表態支持曼達尼要求州府增加對托育資金的訴求，並發布報告為這一構想提供藍圖。報告建議曼達尼上任後立即著手改革市府與私營托育服務提供者的合約。教育局現行托育計畫的合約將於明年7月到期，市議會認為這是調整的關鍵時機。

報告指出，新合約應標準化提供低收入 家庭「延長日託」(extended day)名額的方法，讓托育服務從每日6小時20分鐘，延長至全年每日最多十小時。議會還建議設置「收入滑動收費」(sliding scale)，收入較高家庭支付少量費用，確保低收入家庭名額全額補助。

曼達尼表示，「時間表與分階段推行方式，都是我們在交接期中持續討論的議題。我們會向市民保持透明，一有具體進展，會第一時間公布」。