我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

記者高雲兒／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區法拉盛一名華人理髮店員工本月在前往美國公民及移民局(USCIS)例行報到時，突然遭移民及海關執法局(ICE)拘押，並被送往新澤西州移民拘留中心。圖為ICE幹員10月21日在曼哈頓華埠的逮捕行動。(美聯社)
皇后區法拉盛一名華人理髮店員工本月在前往美國公民及移民局(USCIS)例行報到時，突然遭移民及海關執法局(ICE)拘押，並被送往新澤西州移民拘留中心。圖為ICE幹員10月21日在曼哈頓華埠的逮捕行動。(美聯社)

皇后區法拉盛一名華人理髮店老闆娘近日向本報求助，表示其店內一名20歲出頭的華裔員工劉姓男子，本月在前往美國公民及移民局(USCIS)例行報到時，突然遭移民及海關執法局(ICE)拘押，並被送往新澤西州移民拘留中心。劉姓男子已在店內工作三年半，與同樣沒有合法身分的妻子剛結婚一年，育有一名一歲幼兒。由於這一變故來得突然，事件不僅讓年輕家庭陷入困境，也令周邊無證移民社群感到緊張。

理髮店老闆娘表示，劉男來美後一直勤勤懇懇工作，按時納稅，從不申請政府福利，也未曾涉及任何治安事件。「他是個很老實的孩子，不吵不鬧，工作做得很細心，三年多來從沒給我添過麻煩。」她說，夫妻倆剛打下家庭基礎，生活本已拮据，如今更陷入危機。

她透露，劉男的妻子因同樣沒有身分，不敢跨州前往新澤西州探視丈夫，憂心自己也可能被拘留。「她這幾天整個人都神情恍惚，眼睛一直紅紅的」。

據悉，劉姓男子原定今年11月到移民法庭出庭，後延到明年。過去前往報到時一直正常，沒有任何違規紀錄，這次突然被逮捕，令家屬與雇主都措手不及。

理髮店老闆娘說，目前劉男妻子已經聘請律師，但被告知目前案件保釋機會極低，後續程序可能直接在拘留中心內排庭；若希望案件留在本地、不被移送外州審理，可能需要約1萬元法律費用，但仍無法保證能避免遣返。

拘捕事件也給當地店家與無證移民工人帶來明顯衝擊。老闆娘表示，事發後店內生意驟減，過去固定來店裡理髮的客人不敢再出入公共場所，部分以現金工為主的工人更是暫停外出。「很多人聽到後都慌了。他們說最近只要看到巡邏車，就繞路走，什麼地方都不敢去，怕下一個被捕的就輪到自己」。

她說，不少曾到店裡求職的無證移民工人近日主動取消上工，擔心工作場所會成為執法目標。「以前是怕沒工作，現在是怕上班被抓」。

在理髮店老闆娘眼中，最無辜的是劉家的幼子。「孩子才一歲多，剛會跑，天天在家喊著要爸爸。」目前，他的家屬與律師正積極尋求更多法律途徑，包括申請延期、爭取留在本地開庭等，希望能保留家庭團聚的可能性。

皇后區法拉盛一名華人理髮店員工本月在前往美國公民及移民局(USCIS)例行報到時...
皇后區法拉盛一名華人理髮店員工本月在前往美國公民及移民局(USCIS)例行報到時，突然遭移民及海關執法局(ICE)拘押，並被送往新澤西州移民拘留中心。圖為ICE幹員10月21日在曼哈頓華埠的逮捕行動。(美聯社)

移民 新澤西州 法拉盛

上一則

律師：無犯罪紀錄者報到仍可能被拘 是否前往自行評估
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

經典黃梅調 11/29法拉盛市政廳登場

經典黃梅調 11/29法拉盛市政廳登場
法拉盛整齊牙科感恩聖誕大特惠

法拉盛整齊牙科感恩聖誕大特惠
美國紐約法拉盛慈惠堂推出2026年2月16、17日開春團拜敬請報名預約

美國紐約法拉盛慈惠堂推出2026年2月16、17日開春團拜敬請報名預約
凱盛欣榕律師樓一站式法律服務

凱盛欣榕律師樓一站式法律服務

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23
聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

2025-11-07 16:20
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49
隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

2025-11-10 13:07
反警立場鮮明的曼達尼獲選為下一屆紐約市長，已令紐約市警出現離職潮。(記者劉梓祁╱攝影)

曼達尼警政觀惹士氣下滑 紐約市警恐掀離職潮

2025-11-09 06:09

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉