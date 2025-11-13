法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

皇后區法拉盛一名華人理髮店員工本月在前往美國公民及移民局(USCIS)例行報到時，突然遭移民及海關執法局(ICE)拘押，並被送往新澤西州移民拘留中心。圖為ICE幹員10月21日在曼哈頓華埠的逮捕行動。(美聯社)

皇后區法拉盛 一名華人理髮店老闆娘近日向本報求助，表示其店內一名20歲出頭的華裔員工劉姓男子，本月在前往美國公民及移民 局(USCIS)例行報到時，突然遭移民及海關執法局(ICE)拘押，並被送往新澤西州 移民拘留中心。劉姓男子已在店內工作三年半，與同樣沒有合法身分的妻子剛結婚一年，育有一名一歲幼兒。由於這一變故來得突然，事件不僅讓年輕家庭陷入困境，也令周邊無證移民社群感到緊張。

理髮店老闆娘表示，劉男來美後一直勤勤懇懇工作，按時納稅，從不申請政府福利，也未曾涉及任何治安事件。「他是個很老實的孩子，不吵不鬧，工作做得很細心，三年多來從沒給我添過麻煩。」她說，夫妻倆剛打下家庭基礎，生活本已拮据，如今更陷入危機。

她透露，劉男的妻子因同樣沒有身分，不敢跨州前往新澤西州探視丈夫，憂心自己也可能被拘留。「她這幾天整個人都神情恍惚，眼睛一直紅紅的」。

據悉，劉姓男子原定今年11月到移民法庭出庭，後延到明年。過去前往報到時一直正常，沒有任何違規紀錄，這次突然被逮捕，令家屬與雇主都措手不及。

理髮店老闆娘說，目前劉男妻子已經聘請律師，但被告知目前案件保釋機會極低，後續程序可能直接在拘留中心內排庭；若希望案件留在本地、不被移送外州審理，可能需要約1萬元法律費用，但仍無法保證能避免遣返。

拘捕事件也給當地店家與無證移民工人帶來明顯衝擊。老闆娘表示，事發後店內生意驟減，過去固定來店裡理髮的客人不敢再出入公共場所，部分以現金工為主的工人更是暫停外出。「很多人聽到後都慌了。他們說最近只要看到巡邏車，就繞路走，什麼地方都不敢去，怕下一個被捕的就輪到自己」。

她說，不少曾到店裡求職的無證移民工人近日主動取消上工，擔心工作場所會成為執法目標。「以前是怕沒工作，現在是怕上班被抓」。