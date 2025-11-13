律師：無犯罪紀錄者報到仍可能被拘 是否前往自行評估

我的頻道

記者高雲兒／紐約報導
針對皇后區法拉盛一名理髮店華裔員工日前到移民局例行報到時遭移民及海關執法局(ICE)拘捕一案，本報記者採訪移民律師劉汝華。他表示，這類「按時報到卻被拘留」的情況，是近段時間才逐漸出現的新趨勢，「從前只要沒有嚴重刑事紀錄，正在等待庇護或上庭的移民，一般不會在報到時被抓，如今情況已截然不同」。

劉汝華表示，按照移民法理，正在等候移民法庭審理的個案，原則上不應被剝奪上庭權利；然而實務上ICE可以先將人拘押，再把個案改為在拘留中心上庭。「法律沒有禁止他們這麼做，問題在於這樣的做法非常不人道，也缺乏實質法律依據，卻成為目前常見的操作方式」。

對於有律師聲稱「付1萬元律師費，就能把人留在紐約、不會被轉到外州受審」，劉汝華明言，這類說法並不負責任。「ICE把人從紐約轉到德州、路易斯安那等地，是行政權限的調度，法律上沒有一條規定必須把人留在紐約附近」。他說，律師可以提出請求、寫信或向相關單位陳情，但「沒有任何律師能保證阻止轉移」。

他補充說，近年ICE常將被拘留的移民轉往對移民相對不友善、地點偏遠的管轄區，「一來那裡的移民法庭審理速度快，二來核准率較低，三來對當事人和律師來說，路途遙遠、溝通不便，實際上大幅壓低了案件勝算」。家屬想探監也變得困難，「在經濟、精神上都形成巨大壓力，有些人最後撐不住，只能選擇自願離境，造成『寒蟬效應』」。

至於許多無證移民私下盛傳「千萬不要去報到，去就會被抓」的說法，劉汝華坦言，現實確實令人為難。他也表示，律師不能建議當事人違反報到要求，「政府叫你報到，站在律師的立場，不能叫你不要去。你不去，也可能因此被主動逮捕，之後案子更被動」。

他說，「目前的形勢說實話非常不樂觀。」對於正在排期出庭的無證移民，他唯一能給的建議，就是盡快和律師整理好庇護材料和證據，「把能準備的做到最好，讓法官在法律範圍內很難拒絕你的案子。」至於是否去報到、要不要冒險，他說，最終只能由當事人自己做決定。

移民 ICE 庇護

