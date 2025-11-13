律師：無犯罪紀錄者報到仍可能被拘 是否前往自行評估

針對皇后區法拉盛一名理髮店華裔員工日前到移民 局例行報到時遭移民及海關執法局(ICE )拘捕一案，本報記者採訪移民律師劉汝華。他表示，這類「按時報到卻被拘留」的情況，是近段時間才逐漸出現的新趨勢，「從前只要沒有嚴重刑事紀錄，正在等待庇護 或上庭的移民，一般不會在報到時被抓，如今情況已截然不同」。

劉汝華表示，按照移民法理，正在等候移民法庭審理的個案，原則上不應被剝奪上庭權利；然而實務上ICE可以先將人拘押，再把個案改為在拘留中心上庭。「法律沒有禁止他們這麼做，問題在於這樣的做法非常不人道，也缺乏實質法律依據，卻成為目前常見的操作方式」。

對於有律師聲稱「付1萬元律師費，就能把人留在紐約、不會被轉到外州受審」，劉汝華明言，這類說法並不負責任。「ICE把人從紐約轉到德州、路易斯安那等地，是行政權限的調度，法律上沒有一條規定必須把人留在紐約附近」。他說，律師可以提出請求、寫信或向相關單位陳情，但「沒有任何律師能保證阻止轉移」。

他補充說，近年ICE常將被拘留的移民轉往對移民相對不友善、地點偏遠的管轄區，「一來那裡的移民法庭審理速度快，二來核准率較低，三來對當事人和律師來說，路途遙遠、溝通不便，實際上大幅壓低了案件勝算」。家屬想探監也變得困難，「在經濟、精神上都形成巨大壓力，有些人最後撐不住，只能選擇自願離境，造成『寒蟬效應』」。

至於許多無證移民私下盛傳「千萬不要去報到，去就會被抓」的說法，劉汝華坦言，現實確實令人為難。他也表示，律師不能建議當事人違反報到要求，「政府叫你報到，站在律師的立場，不能叫你不要去。你不去，也可能因此被主動逮捕，之後案子更被動」。

他說，「目前的形勢說實話非常不樂觀。」對於正在排期出庭的無證移民，他唯一能給的建議，就是盡快和律師整理好庇護材料和證據，「把能準備的做到最好，讓法官在法律範圍內很難拒絕你的案子。」至於是否去報到、要不要冒險，他說，最終只能由當事人自己做決定。